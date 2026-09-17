Что посмотреть на Netflix: 4 классных аниме, которые стоит включить уже сегодня

Найти по-настоящему интересное аниме для вечернего просмотра бывает сложно из-за огромного выбора на стриминговых платформах. Многие боятся наткнуться на детские сказки или затянутые истории, насчитывающие сотни серий.

Если вы ищете увлекательный сюжет, взрослые темы и красивую графику, то наша подборка аниме станет беспроигрышным вариантом для начала или пополнения вашего списка просмотра.

"Киберпанк: Бегущие по краю"

Рейтинг IMDb – 8,3

Обычный подросток Дэвид живет в жестоком футуристическом городе и после внезапной трагедии теряет все. Чтобы выжить, он устанавливает опасные киберимплантаты и становится наемником. Здесь зрителя ждут бешеная динамика, уличные перестрелки и трогательная история любви. Сериал точно будет держать в напряжении с первой до последней минуты.

"Киберпанк: Бегущие по краю": смотрите трейлер аниме онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают визуальную составляющую сериала, неистовую энергию и эмоциональный финал. В то же время критики жалуются на чрезмерную концентрацию кровавого экшена, который порой затмевает второстепенных персонажей.

"ПЛУТОН"

Рейтинг IMDb – 8,1

В мире будущего люди и разумные роботы наконец-то научились мирно сосуществовать. Однако внезапно кто-то начинает жестоко убивать самых сильных роботов планеты и ученых, которые их создали. Детектив-андроид Гезихт берется за расследование и быстро понимает, что дело гораздо запутаннее и страшнее, чем казалось на первый взгляд.

"ПЛУТОН": смотрите трейлер аниме онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают невероятную повествовательную зрелость, глубину персонажей и увлекательную детективную интригу. Впрочем, критики жалуются на несколько медленный темп повествования в середине сезона, который требует от зрителя немалого терпения.

"Подземелье вкусностей"

Рейтинг IMDb – 8,1

Команда искателей приключений спускается в опасное подземелье, чтобы спасти пропавшую подругу из пасти гигантского дракона. Еда быстро заканчивается, поэтому герои решают готовить обеды прямо из побежденных монстров. Эта история начинается как очень забавное и аппетитное кулинарное шоу, но постепенно перерастает в серьезное фэнтези.

"Подземелье вкусностей": смотрите трейлер аниме онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают исключительный юмор, остроумные метафоры и яркую анимацию. В то же время рецензенты критикуют резкий переход от беззаботной комедии к мрачному фэнтези, который может несколько сбить с толку новую аудиторию.

"Аркейн"

Рейтинг IMDb – 9,0

События разворачиваются в двух соседних городах: богатом Пилтовере и нищем Зауне. Две осиротевшие сестры, Вай и Джинкс, оказываются по разные стороны баррикад из-за кровавого конфликта и появления нового магического оружия. Это визуальный шедевр с сильным сюжетом и яркими персонажами, где трудно разделить мир на черное и белое. Даже если вы никогда не играли в видеоигры, эта драма точно вас зацепит.

"Аркейн": смотрите трейлер аниме онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают революционный визуальный стиль и редкий эмоциональный драматизм каждой серии. В то же время критики жалуются на перегруженность сложными деталями для тех, кто вообще не знаком с вымышленной вселенной.

А если вам мало сериалов, мы подготовили еще одну подборку аниме на Netflix, которые стоит посмотреть.