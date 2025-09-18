Иногда хочется пересмотреть фильм, от которого сердце бьется быстрее, а напряжение не спадает ни на минуту. Поэтому мы собрали подборку из трех боевиков, которые вызывают мурашки по коже.

В этот перечень вошли: "Миссия невыполнима", "Джон Уик" и еще один увлекательный фильм с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Далее в материале Кино24 рассказываем, о чем каждый из них.

"Миссия невыполнима"

Это популярная серия шпионских боевиков, создана по мотивам одноименного телесериала, который выходил на CBS. С 1996 до 2025 года вышло восемь фильмов, и во всех них главную роль исполняет Том Круз в роли агента Итана Ганта. Больше всего зрителям полюбились "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" и "Миссия невыполнима: Племя изгоев", хотя выбор любимой части всегда немного субъективен и зависит от того, кто смотрит и где.

"Миссия невыполнима: Протокол Фантом": смотрите трейлер онлайн

"Джон Уик"

Американский боевик 2014 года с Киану Ривзом в главной роли. Франшиза уже насчитывает четыре части: от первого фильма до "Джон Уик 4" (2023). Серия рассказывает о наемном убийце Джоне Уике, известном как "Бабай". Он возвращается к своему кровавому прошлому и противостоит преступной организации "Высокий Стол", пытаясь вырваться из-под ее влияния.

"Джон Уик 4": смотрите трейлер онлайн

"Последний рубеж"

Американский криминальный боевик 2013 года с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Фильм основан на романе Чака Логана и рассказывает о Филе Брокере, который долгие годы работал в отделе борьбы с наркотиками. Однако, пытаясь оставить опасное прошлое позади, переезжает в тихий живописный городок. Но этот переезд оборачивается новыми вызовами: Филу приходится защищаться от безжалостных преступников.

"Последний рубеж": смотрите видео онлайн