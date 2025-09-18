Іноді хочеться переглянути фільм, від якого серце б'ється швидше, а напруга не спадає ні на хвилину. Тож ми зібрали добірку з трьох бойовиків, які точно викликають мурашки по шкірі.

До цього переліку увійшли: "Місія нездійсненна", "Джон Уік" та ще один захопливий фільм з Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Далі у матеріалі Кіно24 розповідаємо, про що кожен із них.

"Місія нездійсненна"

Це популярна серія шпигунських бойовиків, створена за мотивами однойменного телесеріалу, який виходив на CBS. З 1996 до 2025 року вийшло вісім фільмів, і у всіх них головну роль виконує Том Круз у ролі агента Ітана Ганта. Найбільше глядачам полюбилися "Місія нездійсненна: Протокол Фантом" та "Місія нездійсненна: Плем'я ізгоїв", хоча вибір улюбленої частини завжди трохи суб’єктивний і залежить від того, хто дивиться та де.

"Місія нездійсненна: Протокол Фантом": дивіться трейлер онлайн

"Джон Уік"

Американський бойовик 2014 року з Кіану Рівзом у головній ролі. Франшиза вже налічує чотири частини: від першого фільму до "Джон Уік 4" (2023). Серія розповідає про найманого вбивцю Джона Уіка, відомого як "Бабай". Він повертається до свого кривавого минулого та протистоїть злочинній організації "Високий Стіл", намагаючись вирватися з-під її впливу.

"Джон Уік 4": дивіться трейлер онлайн

"Останній рубіж"

Американський кримінальний бойовик 2013 року з Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Фільм заснований на романі Чака Лоґана і розповідає про Філа Брокера, який довгі роки працював у відділі боротьби з наркотиками. Проте, намагаючись залишити небезпечне минуле позаду, переїжджає у тихе мальовниче містечко. Та цей переїзд обертається новими викликами: Філу доводиться захищатися від безжальних злочинців.

"Останній рубіж": дивіться відео онлайн