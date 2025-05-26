Юмор и абсурд: 3 лучшие черные комедии, которые стоит посмотреть

Жанр черной комедии может удивлять и озадачивать. Ведь здесь сочетаются шутки, юмор и сложные темы - смерть, война, убийства. Сюжет таких фильмов рискованно движется по лезвию ножа, но все равно привлекает зрителей благодаря оригинальному подходу к повествованию.

Кино 24 расскажет об одних из лучших черных комедий. Эти истории сопровождают зрителя сквозь непростые темы, но с комедией. Таким образом они напоминают: смех всегда будет оставаться лучшим лекарством в сложные времена.

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"Доктор Стрейнджлав или Как я перестал волноваться и полюбил бомбу"

Год: 1964

Режиссер : Режиссер: Стэнли Кубрик

Рейтинг IMDb: 8,3

В центре сюжета – обезумевший генерал Воздушных сил США, который организовывает ядерную атаку на Советский Союз. Тем временем американский президент, его советники и офицеры ВС Британии пытаются вернуть бомбардировщики. Шанс наступления ядерного апокалипсиса – слишком высок.

Это классика среди чернокомедийных фильмов. Здесь юмор используется, чтобы подчеркнуть абсурдность событий и высмеять их.

"Доктор Стрейнджлав": смотрите трейлер онлайн

"Паразиты"

Год: 2019

Режиссер: Пон Чжунхо

Рейтинг IMDb: 8,3

Семья Ким живет в подвале и страдает из-за сложного финансового положения. Но вдруг судьба им улыбается: Ки Ву предлагают работу репетитором для дочери богатого бизнесмена. Постепенно Ки Ву путем различных махинаций переманивает в имение всю свою семью.

Победитель Оскара получил похвалу критиков за то, как блестяще здесь соединились жанры и поднялась тема пропасти между богатыми и бедными в Южной Корее. Фильм стал международным хитом.

"Паразиты": смотрите трейлер онлайн

"Безжалостные люди"

Год: 1986

Режиссер: Джим Абрагамс, Дэвид и Джерри Цукер

Рейтинг IMDb: 6,9

Мошенник Сэм Стоун как-то решает убить надоедливую жену Барбару и рассказывает об этом своей любовнице. Но когда он приходит домой, видит, что ее похитили. Это сделали бывшие работники Сэма, которые хотели ему отомстить. Они требуют у мужчины выкуп, а тот, рад таким новостям, предлагает им просто убить Барбару.

Креативный, смешной фильм захватывает от начала до самого завершения. Здесь ни один из героев не является традиционно "добрым", а с вроде бы трагических событий хочется смеяться.

"Безжалостные люди": смотрите трейлер онлайн