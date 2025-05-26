Юмор и абсурд: 3 лучшие черные комедии, которые стоит посмотреть
- Статья рассказывает о трех лучших черных комедиях: "Доктор Стрейнджлав", "Паразиты" и "Безжалостные люди".
- Фильмы отличаются сочетанием юмора с серьезными темами и высоким рейтингом.
Жанр черной комедии может удивлять и озадачивать. Ведь здесь сочетаются шутки, юмор и сложные темы - смерть, война, убийства. Сюжет таких фильмов рискованно движется по лезвию ножа, но все равно привлекает зрителей благодаря оригинальному подходу к повествованию.
Кино 24 расскажет об одних из лучших черных комедий. Эти истории сопровождают зрителя сквозь непростые темы, но с комедией. Таким образом они напоминают: смех всегда будет оставаться лучшим лекарством в сложные времена.
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"Доктор Стрейнджлав или Как я перестал волноваться и полюбил бомбу"
Год: 1964
Режиссер : Режиссер: Стэнли Кубрик
Рейтинг IMDb: 8,3
В центре сюжета – обезумевший генерал Воздушных сил США, который организовывает ядерную атаку на Советский Союз. Тем временем американский президент, его советники и офицеры ВС Британии пытаются вернуть бомбардировщики. Шанс наступления ядерного апокалипсиса – слишком высок.
Это классика среди чернокомедийных фильмов. Здесь юмор используется, чтобы подчеркнуть абсурдность событий и высмеять их.
"Доктор Стрейнджлав": смотрите трейлер онлайн
"Паразиты"
Год: 2019
Режиссер: Пон Чжунхо
Рейтинг IMDb: 8,3
Семья Ким живет в подвале и страдает из-за сложного финансового положения. Но вдруг судьба им улыбается: Ки Ву предлагают работу репетитором для дочери богатого бизнесмена. Постепенно Ки Ву путем различных махинаций переманивает в имение всю свою семью.
Победитель Оскара получил похвалу критиков за то, как блестяще здесь соединились жанры и поднялась тема пропасти между богатыми и бедными в Южной Корее. Фильм стал международным хитом.
"Паразиты": смотрите трейлер онлайн
"Безжалостные люди"
Год: 1986
Режиссер: Джим Абрагамс, Дэвид и Джерри Цукер
Рейтинг IMDb: 6,9
Мошенник Сэм Стоун как-то решает убить надоедливую жену Барбару и рассказывает об этом своей любовнице. Но когда он приходит домой, видит, что ее похитили. Это сделали бывшие работники Сэма, которые хотели ему отомстить. Они требуют у мужчины выкуп, а тот, рад таким новостям, предлагает им просто убить Барбару.
Креативный, смешной фильм захватывает от начала до самого завершения. Здесь ни один из героев не является традиционно "добрым", а с вроде бы трагических событий хочется смеяться.
"Безжалостные люди": смотрите трейлер онлайн