7 детективных сериалов с высоким рейтингом, с которыми точно не скучаешь

Криминальные истории, юмор и харизматические герои, за которыми хочется наблюдать. Профессиональные детективы и любители с богатым опытом и начинающие – все они ведут расследование и находят преступников, преодолевая препятствия.

Предлагаем "горячую семерку" высокорейтинговых сериалов, уже оценивших миллионы зрителей по всему миру. Главные герои этих телешоу не только умны и остроумны, но и попадают во множество забавных ситуаций.

Советуем Фильмы, основанные на реальных событиях, помогут поверить в себя

"За пределами рая"

Год : 2023

Инспектор Гамфри Гудман из сериала "Убийства в раю" покидает живописный карибский остров Сент-Мари, потому что планирует жениться на любимой Марте. Они возвращаются в родной городок девушки: она хочет открыть свой небольшой ресторан, а Гамфри устраивается детективом и радуется, что здесь тихо и спокойно. Но его радость длится недолго.

Главному герою, гениальному детективу Гудману придется и здесь раскрывать разные преступления и доказывать новой команде, что у него есть потенциал.

"Вне пределов рая": смотрите онлайн трейлер сериала

"Участковый с ДВРЗ"

Год: 2022-2023

Столичный опер Сергей Бондарь попадает в скандальную историю, из-за чего получает наказание: его переводят обычным участковым на окраину мегаполиса – в район ДВРЗ.

Бондарь не теряет оптимизма, надеясь, что пару месяцев как-нибудь отбудет. Но срок наказания увеличивается, а он неожиданно узнает, что на районе хозяйничает банда криминального авторитета Грача. Конечно, смириться со всем этим герой не может – и начинаются трудовые будни нового участкового на ДВРЗ.

"Участковый с ДВРЗ": смотрите онлайн трейлер сериала

"Постоялец из космоса"

Год: 2021

Инопланетянин прибывает на Землю с одной целью – уничтожить человечество и освободить планету для своих соплеменников. Но что-то идет не так, его корабль терпит крах, и приходится действовать быстро.

Он вселяется в тело доктора Гарри Вандершпигеля, но проблема в том, что пришелец совсем не понимает людей!

"Постоялец из космоса": смотрите онлайн трейлер сериала

"Убийства в одном здании"

Год: 2021

На Мангеттене, в шикарном многоквартирном доме, убивают молодого человека. Трое соседей, фанаты детективных подкастов, решают узнать, что произошло.

Эти трое очень разные: Чарльз-Гейден Сэвидж – в прошлом известный актер, Оливер Патнем – театральный режиссер на пенсии и Мейбл Мора – молодая художница-красавица, разбавляющая эту летнюю команду. Но оказывается, что Мейбл кое-что скрывает...

"Убийства в одном здании": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ясновидец"

Год: 2006-2014

Шон Спенсер – уникальный человек, обладающий эдетической памятью. То, что другие не могут припомнить, Спенсер помнит и использует в работе частного детектива. Увидев сюжет об ограблении, он предлагает свою помощь полиции, ведь точно знает, кто это сделал. Но руководитель полицейского отделения не верит ему, она считает Шона одним из мошенников. Тогда он прикидывается экстрасенсом. Интересно к чему это приведет…

"Ясновидец": смотрите онлайн трейлер сериала

"Новобранец"

Год: 2018

Главный герой Джон Нолан разочаровывается во всем, что имел: он разводится, его бизнес под угрозой и сам он едва не гибнет от случайного шара грабителей. Тогда Джон круто меняет курс своей жизни и делает то, что давно хотел – идти учиться на копа. Но когда тебе уже 40 лет – не так легко все изменить, а еще труднее – убедить других в том, что ты все сможешь и достоин доверия.

"Новобранец": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бруклин 9-9"

Год: 2013

В нью-йоркский участок прибывает новый шеф – очень серьезный капитан Рэймонд Голд. Но, похоже, он совсем не вписывается в веселую команду копов – молодых, веселых людей, очень любящих шутить.

У нового руководителя сразу возникают проблемы с детективом Джейком Перальтой, потому что он все время насмехается над кем-то. А кроме него в отделении работают и другие, довольно комические люди: занудная и придирчивая Эми, зажигательная Роза, удивительный Чарльз Бойл и другие. Это та ситуация, когда сочувствуешь именно новому боссу, а не подчиненным.

"Бруклин 9-9": смотрите онлайн трейлер сериала