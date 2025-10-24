3 лучшие фантастические фильмы 2025 года, которые захватывают с первых минут

Иногда кажется, что в современном мире с его развитием искусственного интеллекта и сенсорными экранами фантастические фильмы уже не могут удивить. Однако создатели лент доказывают, что это далеко не так.

В 2025 году вышло много увлекательных фантастических лент с интересными сюжетами и реалистичной графикой. 24 Канал расскажет об одних из лучших, которые точно стоят просмотра.

"Супермен"

В центре сюжета – Кларк Джозеф Кент, беженец с планеты Криптон. Он устраивается на Земле и хочет помогать людям, имея чрезвычайные способности.

Но его добрые намерения наталкиваются на человеческую зависть, недоверие общества и желание использовать Супермена в своих преступных планах. Это новая киноадаптация истории о супергерое.

"Супермен": смотрите трейлер онлайн

"Мики 17"

Мики Барнс – это клон, который участвует в колонизации ледяного мира Нифльхейм. Его называют восстановительным работником, ведь после смерти разум Мики загружают в новое тело.

После 17 миссии он ненадолго теряет связь с базой, а вернувшись туда, видит, что ему уже создали замену. Лента поднимает тематику социального неравенства, капитализма и эксплуатации.

"Мики 17": смотрите трейлер онлайн

"Фантастическая четверка: Первые шаги"

Это возвращение культовой франшизы Marvel. События фильма происходят в футуристическом мире 1960-х. Рид Ричардс, Сью Сторм, Джонни Сторм и Бен Гримм – команда супергероев, которые получили сверхчеловеческие способности от воздействия космических лучей.

Команде предстоит пройти самое сложное испытание – защитить Зелмлю от космического бога Галактуса и его вестника.

"Фантастическая четверка: Первые шаги": смотрите трейлер онлайн

