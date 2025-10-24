3 найкращі фантастичні фільми 2025 року, які захоплюють з перших хвилин

Іноді здається, що в сучасному світі з його розвитком штучного інтелекту й сенсорними екранами фантастичні фільми вже не можуть здивувати. Однак творці стрічок доводять, що це далеко не так.

У 2025 році вийшло багато захопливих фантастичних стрічок з цікавими сюжетами й реалістичною графікою. 24 Канал розповість про одні з найкращих, які точно варті перегляду.

"Супермен"

У центрі сюжету – Кларк Джозеф Кент, біженець з планети Криптон. Він влаштовується на Землі й хоче допомагати людям, маючи надзвичайні здібності.

Але його добрі наміри наштовхуються на людську заздрість, недовіру суспільства та бажання використати Супермена у своїх злочинних планах. Це нова кіноадаптація історії про супергероя.

"Супермен": дивіться трейлер онлайн

"Мікі 17"

Мікі Барнс – це клон, який бере участь у колонізації крижаного світу Ніфльхейм. Його називають відновлювальним працівником, адже після смерті розум Мікі завантажують у нове тіло.

Після 17 місії він ненадовго втрачає зв'язок з базою, а повернувшись туди, бачить, що йому вже створили заміну. Стрічка підіймає тематику соціальної нерівності, капіталізму та експлуатації.

"Мікі 17": дивіться трейлер онлайн

"Фантастична четвірка: Перші кроки"

Це повернення культової франшизи Marvel. Події фільму відбуваються у футуристичному світі 1960-х. Рід Річардс, Сью Сторм, Джонні Сторм і Бен Грімм – команда супергероїв, які отримали надлюдські здібності від впливу космічних променів.

Команді належить пройти найскладніше випробування – захистити Зелмлю від космічного бога Ґалактуса і його вісника.

"Фантастична четвірка: Перші кроки": дивіться трейлер онлайн

