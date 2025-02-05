Вышли на экраны ровно 20 лет назад: лучшие фильмы 2005 года, которые стоит посмотреть

За последние 20 лет в киноиндустрии и подходах к созданию кино произошло много значительных изменений. Но многие из них начали формироваться еще десятилетия назад. Некоторые фильмы, которые вышли в нулевых, выдержали испытание временем и актуальны до сих пор.

В 2005 году вышло немало фильмов, получивших хорошие отзывы и высокий рейтинг. 24 Канал подготовил 5 фильмов 20-летней давности, которые стоит посмотреть из-за их сюжета, персонажей и вклад в кино.

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"Оправданная жестокость"

В центре криминальной драмы – двое бандитов, которые совершают преступления в американских глубинках. В одном из городков при попытке ограбить кофейню их убивает владелец заведения Том и становится местным героем. Вдруг в город приезжает мужчина, который заявляет, что на самом деле Том раньше был наемным убийцей.

"Оправданная жестокость": смотрите трейлер онлайн

Это жестокий фильм, который бывает сложно смотреть. Однако он чрезвычайно убедителен благодаря талантливому актерскому составу. Лента получила множество номинаций на престижные кинопремии.

"Незваные гости"

Джон и Джереми – деловые партнеры и близкие друзья, которые придумали оригинальный способ знакомиться с девушками. Они приходят на любые свадьбы и мило изображают родственников жениха и невесты. Затем каждый выбирает девушку и развлекается с ней на празднике. Но когда у Джона появляются настоящие чувства к одной из фрейлин, это ставит под угрозу его дружбу с Джереми.

"Незваные гости": смотрите трейлер онлайн

Удачная романтическая комедия была одной из самых популярных в нулевых благодаря химии между актерами и действительно оригинальному сценарию, который можно разбирать на цитаты.

"Война миров"

Экранизация одноименного романа рассказывает о Рэе, который остается с двумя детьми на выходных. В Нью-Джерси тем временем начинается настоящий апокалипсис – из-за разрядов молний в городе исчезает свет, а на месте ударов возникают страшные монстры. Ради детей Рэй должна идти на беспрецедентные поступки.

"Война миров": смотрите трейлер онлайн

Это один из самых кассовых фильмов 2005 года о катастрофе, семейной драме и взрослении. Здесь изображена не так борьба с инопланетными созданиями, как подвиги ради своих близких и желание выжить в жутком мире.

"Гордость и предубеждение"

Экранизация одноименного романа Джейн Остин рассказывает о жизни сестер Беннет в провинциальной Англии XVIII века. Одна из них, Элизабет, знакомится с аристократическим, но надменным мистером Дарси. Их отношения проходят путь от недоразумений до настоящей любви.

"Гордость и предубеждение": смотрите трейлер онлайн

Фильм сначала критиковали из-за отклонения от оригинального произведения, однако лента имела огромный кассовый успех и номинации на Оскар. Все благодаря реалистичности и невероятной химии между главными героями.

"Горбатая гора"

События происходят в Америке в 60-х, где двое юных парней Энис и Джек пасут овец у Горбатой горы. Они вступают в сексуальные и романтические отношения, но потом вынуждены расстаться. Мужчины встречаются годами спустя, имея семьи и детей. Но их чувства друг к другу снова напоминают о себе.

"Горбатая гора": смотрите трейлер онлайн

В этом фильме, ставшем обладателем Оскара и "Золотого глобуса", исследуют тему маскулинности, стереотипов и как люди жертвуют собой, чтобы казаться "нормальными" для общества. Лента стала прорывом для сообщества ЛГБТК+.