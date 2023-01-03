Самые известные роли Джереми Реннера, находящегося в реанимации после операции

Американский актер Джереми Реннер сейчас находится в критическом, но стабильном состоянии реанимации. В первый день нового года с 51-летней звездой Marvel произошел несчастный случай. В каких фильмах снялся актер и что о нем известно читайте на Кино 24.

В карьере Джереми Реннера немало интересных ролей – от харизматичного вампира и серийного убийцы до супергероя. В 2008 году актер стал номинантом на престижную премию Оскар и BAFTA за фильм "Повелитель бури".

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Фильмография Джереми Реннера

Родился 7 января 1971 года в Модесто, штат Калифорния. Живёт в Лос-Анджелесе. Джереми начал свою карьеру в 1990-х годах, однако самую большую популярность приобрел после выхода фильмов "Дамер" (2002 год) и "Нео Нед" (2005 год), а также после премьеры триллера "Повелитель бури".

"Повелитель бури": смотрите трейлер

В 2011 году Джереми получил вторую номинацию на Оскар за роль в фильме Бена Аффлека "Город". Тогда же вышел "Тор", в котором звезда впервые сыграл супергероя Соколиного Глаза. Позже эту роль он повторил в следующих фильмах:

"Капитан Америка", 2011;

"Мстители", 2012 год;

"Мстители: Эра Альтрона", 2015 год;

"Первый мститель: Противостояние", 2016 год;

"Мстители: Завершение", 2019 год;

"А что если…?", 2021 год;

"Соколиный глаз", 2021 год.

"Соколиный глаз": смотрите трейлер

В том же 2011 году Джереми снялся в "Миссии невыполнимой: Протокол "Фантом". Он исполнил роль Уильяма Брандта. Известно, что Том Круз лично просил привлечь актера к участию в четвертой части фильма в качестве напарника, на что Джереми охотно согласился.

"Миссия невыполнима: Протокол "Фантом": смотрите трейлер

Сегодня он играет главную роль в сериале Тейлора Шеридана "Мэр Кингстауна", второй сезон которого дебютирует 15 января. Шоу поднимает важные социальные темы: расизм, коррупция и неравенство. По сюжету, самая влиятельная семья в Кингстауне, Макласки, занимается тюремным бизнесом. Главные герои пытаются обеспечить порядок и справедливость в городе, где нет нормальной жизни.

"Мэр Кингстауна": смотрите трейлер