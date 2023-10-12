3 новые мелодрамы, которые украдут ваше сердце

Фильмы о любви завоевали почти каждого любителя кино. Сюжеты этих лент позволяют отдохнуть эмоционально и расслабиться после напряженной недели на работе.

В подборке от 24 Канала вы найдете обзоры самых свежих мелодрам 2023 года, которые следует включить в список обязательных для просмотра. Выберите свой любимый фильм и наслаждайтесь!

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"Свидание на Венере"

Молодая Миа и ее новый друг Кайл отправляются в Испанию, где девушка пытается найти свою биологическую мать. Путешествуя по живописным городам Андалусии, Миа и Кайл переживают свою первую влюбленность и сталкиваются с реальными жизненными вызовами. Они понимают, что не важно, кто дал тебе жизнь, но важно, как ты пользуешься ею.

"Свидание на Венере": смотрите онлайн трейлер фильма

"Моя вина"

Ноа вынуждена покинуть родной город, своего парня и друзей, чтобы переехать в роскошный особняк Уильям Лейстер, богатый и выдающийся мужчина, который является матерью Рафаэли. Как гордая и независимая 17-летняя девушка, Ноа относится скептически к жизни в роскошном особняке. Однако именно там она знакомится с Ником, своим новым коварным братом. Но с первых дней между ними развивается конфликт их сильных характеров.

"Моя вина": смотрите онлайн трейлер фильма

"Прошлые жизни"

Нора и Хесон были давними друзьями еще с детства, однако их связь прервалась, когда девушка переехала в Канаду вместе с родителями. Прошло 20 лет, и они решили возобновить общение – сначала через социальные сети, а затем провели вместе неделю в Нью-Йорке.

"Прошлые жизни": смотрите онлайн трейлер фильма