Вампиры увлекали киноманов с самого начала кинематографа. Они такие же интересные персонажи, как и другие герои фильмов ужасов. Эти страшные существа стали культовыми монстрами, а ленты о них стали выдающимися.

Если вам хочется провести выходные в компании жутких существ и почувствовать легкий холодок по спине, в материале Кино 24 читайте об одних из лучших фильмов о вампирах.

"Дракула" (1958)

Джонатан Харкер – молодой и амбициозный юрист. Он получает большой заказ и отправляется из Лондона в Трансильванию, где должен встретиться с богатым графом Дракулой. Он понимает, что попадает в логово вампира – но уже слишком поздно. За его поиски берутся любимая и профессор Ван Хельсинг, но и они теперь в опасности.

"Почти стемнело" (1987)

События фильма происходят в маленьком городке в штате Оклахома, где есть поселение вампиров-кочевников. Предводителем кровопийц является загадочная Мэй. Она кусает одного из местных юношей и влюбляется в него. Парня решают оставить в живых и принять в сообщество, но для этого он должен кого-то укусить. Когда он отказывается, другие вампиры бунтуют, а Мэй становится на его защиту.

"Интервью с вампиром" (1994)

Молодой американский аристократ Луи получает шанс стать повелителем ночи. Он получает это предложение от вампира Лестата из Старого Света. Луи, потерявший жену из-за тяжелой болезни, решает согласиться. Годами спустя он дает интервью, где рассказывает свою историю.

"Впусти меня" (2008)

Мальчик Оскар живет с мамой недалеко от Стокгольма и часто страдает от буллинга. Как-то он знакомится с Эли, которая недавно переехала в их район с отцом. Они начинают общаться. Оскар узнает, что Эли – вампирша, а ее "папа" – на самом деле поставщик крови. Когда он умирает, девушка остается одна. Единственный, кому она может доверять – Оскар.

