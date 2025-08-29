Вампіри захоплювали кіноманів від самого початку кінематографа. Вони такі самі цікаві персонажі, як і інші герої фільмів жахів. Ці страшні істоти стали культовими монстрами, а стрічки про них – визначними.

Якщо вам хочеться провести вихідні у компанії моторошних істот і відчути легкий холодок по спині, у матеріалі Кіно 24 читайте про одні з найкращих фільмів про вампірів.

"Дракула" (1958)

Джонатан Харкер – молодий та амбітний юрист. Він отримує велике замовлення та вирушає з Лондона у Трансільванію, де має зустрітися з багатим графом Дракулою. Він розуміє, що потрапляє у лігво вампіра – але вже надто пізно. За його пошуки беруться кохана й професор Ван Хельсинг, але й вони тепер у небезпеці.

"Дракула": дивіться трейлер онлайн

"Майже стемніло" (1987)

Події фільму відбуваються у маленькому містечку в штаті Оклахома, де є поселення вампірів-кочівників. Ватажком кровопивць є загадкова Мей. Вона кусає одного з місцевих юнаків та закохується в нього. Хлопця вирішують залишити в живих та прийняти до спільноти, але для цього він мусить когось вкусити. Коли він відмовляється, інші вампіри бунтують, а Мей стає на його захист.

"Майже стемніло": дивіться трейлер онлайн

"Інтерв'ю з вампіром" (1994)

Молодий американський аристократ Луї здобуває шанс стати володарем ночі. Він отримує цю пропозицію від вампіра Лестата зі Старого Світу. Луї, який втратив дружину через важку хворобу, вирішує погодитися. Роками потому він дає інтерв'ю, де розповідає свою історію.

"Інтерв'ю з вампіром": дивіться трейлер онлайн

"Впусти мене" (2008)

Хлопчик Оскар живе з мамою неподалік Стокгольма і часто страждає від булінгу. Якось він знайомиться з Елі, яка нещодавно переїхала у їхній район з батьком. Вони починають спілкуватися. Оскар дізнається, що Елі – вампірка, а її "тато" – насправді постачальник крові. Коли він помирає, дівчина залишається сама. Єдиний, кому вона може довіряти – Оскар.

"Впусти мене": дивіться трейлер онлайн