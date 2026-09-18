Если вы любите зомби-апокалипсис: вот 5 фильмов, которые не дадут вам заскучать

Зомби-апокалипсис в кино всегда начинается одинаково: кто-то совершает какой-то очень глупый поступок, власти не успевают отреагировать, а обычные люди вдруг вынуждены бежать быстрее, чем бегали всю жизнь. Зато для зрителя это почти гарантированные два часа без скуки.

Поэтому 24 Канал собрал 5 фильмов о зомби, которые стоит посмотреть хотя бы раз. Мы уверены – вы не пожалеете о потраченном времени.

"Поезд в Пусан"

Год: 2016

Жанр: хоррор, триллер, экшн

IMDb: 7,6

Отец с дочерью садятся в поезд из Сеула в Пусан как раз в тот момент, когда Южную Корею охватывает зомби-эпидемия. Очень быстро обычная поездка превращается в борьбу за выживание в вагонах, где выйти на следующей остановке уже не самая страшная проблема.

Что говорят критики: фильм имеет 95% на Rotten Tomatoes. Обозреватели хвалят его за сильных персонажей, социальный подтекст и бешеной темп. То есть здесь можно одновременно бояться, нервничать и даже немного плакать.

"Поезд в Пусан": смотреть трейлер

"Зомби по имени Шон"

Год: 2004

Жанр: комедия, хоррор

IMDb: 7,8

Шон работает в магазине электроники, ссорится с девушкой и проводит вечера в пабе. А потом Лондон захватывают зомби – и оказывается, что даже апокалипсис может стать шансом наконец взять жизнь в свои руки.

Что говорят критики: 92% на Rotten Tomatoes. Фильм хвалят за редкое сочетание настоящего хоррора и очень британского юмора.

"Зомби по имени Шон": смотреть трейлер

"28 дней спустя"

Год: 2002

Жанр: хоррор, триллер, постапокалиптика

IMDb: 7,5.

Джим просыпается после комы и обнаруживает, что Лондон почти пуст. Причина – вирус ярости, превративший людей в агрессивных зараженных. Формально это не совсем классические зомби, но объяснять им разницу во время бегства вряд ли будет время.

Что говорят критики: 87% на Rotten Tomatoes. Обозреватели отмечают режиссуру Дэнни Бойла, жуткую атмосферу и то, что за обычным выживанием здесь скрывается еще и довольно острый социальный подтекст.

"28 дней спустя": смотреть трейлер

"Рассвет мертвецов"

Год: 2004

Жанр: хоррор, экшн

IMDb: 7,2

После вспышки зомби-эпидемии группа людей укрывается в торговом центре. Казалось бы, мечта: магазины, еда и никаких очередей. Есть только одна проблема – вокруг тысячи голодных мертвецов.

Что говорят критики: фильм Зака Снайдера имеет 77% на Rotten Tomatoes. Его называют динамичным, жестким и на удивление достойным ремейком классики Джорджа Ромеро.

"Рассвет мертвецов": смотреть трейлер

"Мировая война Z"

Год: 2013

Жанр: хоррор, экшн, фантастика

IMDb: 7,0

Бывший сотрудник ООН Джерри Лейн, роль которого исполнил Брэд Питт, путешествует по миру, пытаясь понять причину пандемии и найти способ ее остановить. А зомби здесь не медленно шаркают ногами – они бегают так, будто тоже опаздывают на последний поезд.

Что говорят критики: 67% на Rotten Tomatoes. Фильм критикуют за отклонения от книги, но хвалят за масштаб, темп и напряженные экшн-сцены.

"Мировая война Z": смотреть трейлер

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