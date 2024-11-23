"Ханна Монтана" и не только: 4 лучших фильма с Майли Сайрус, которые стоит посмотреть

Майли Сайрус – американская звезда с множеством талантов. Она не только создает хиты и модные тенденции, но и снимается в кино. Актерская карьера Майли Сайрус началась с ее подростковых лет, правда, с тех пор она уже избавилась от имиджа девочки-актрисы и стала известной как знаменитая певица.

Сегодня, 23 ноября, Майли Сайрус празднует день рождения – ей исполнилось 32 года. Несмотря на то, что сейчас ее знают как певицу, 24 Канал предлагает обратить внимание на ее актерскую карьеру и посмотреть лучшие фильмы с Майли Сайрус.

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"Ханна Монтана: Кино"

Это продолжение популярного американского молодежного сериала. Успех Ханны Монтаны берет верх над жизнью Майли Стюарт. Поэтому ее отец решает поехать в ее родной город – Теннесси. Он хочет понять, какая перспектива имеет большее значение в жизни дочери.



Майли Сайрус в кино / Кадр из фильма

Сериал о Ханне Монтане принес Майли Сайрус первую популярность. Поэтому она согласилась на главную роль в одноименном фильме. Однако лента не смогла повторить успеха, хотя актриса в своей роли была непревзойденной.

"Последняя песня"

Жизнь 17-летней Вероники Миллер кардинально меняется, когда ее родители разводятся и папа уезжает в другой город. Через 3 года она против своей воли едет к отцу на лето, однако теперь их отношения далеко не самые лучшие. Чтобы улучшить отношения, папа-пианист пытается найти выход в музыке, ведь это единственный общий интерес с Вероникой.



Майли Сайрус в кино / Кадр из фильма

Эта роль оказала немалое влияние на личную жизнь Майли Сайрус, ведь ее коллега Лиам Хемсворт стал ее будущим мужем. В то же время роль главной героини Вероники стала одной из лучших в фильмографии актрисы. Здесь она имела возможность показать различные эмоции и свой талант.

"Лето. Одноклассники. Любовь"

В центре римейка французской комедии – 16-летняя школьница Лола, которая живет с родителями в пригороде Чикаго. В первый день учебы ее бойфренд признается, что изменил. Лола захотела отомстить любимому и призналась, что тоже потеряла девственность.



Майли Сайрус в кино / Кадр из фильма

Роль подростка-бунтаря идеально подходила Майли Сайрус на то время, когда она снялась в фильме.

"Вольт"

Анимационный фильм рассказывает о девочке Пенни, которая вместе со своей собакой Вольтом снимается в телешоу. Немецкая овчарка верит, что на самом деле является супергероем. Когда Пенни похищает злодей, Вольт убегает из студии и отправляется в большое путешествие. По дороге он встречает друзей и поклонников песика. Вольту приходится столкнуться с настоящими опасностями и понять, что такое настоящая храбрость и сверхспособности.



Майли Сайрус в кино / Кадр из фильма

Майли Сайрус озвучила Пенни, показав этим свою актерскую многогранность.