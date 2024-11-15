Королева экранов в 90-х: 4 лучших фильма с Шэрон Стоун

Актриса Шэрон Стоун стала одной из самых популярных звезд в Голливуде в 90-х благодаря ролям в фильмах "Основной инстинкт", "Вспомнить все", "Казино" и других. Она работала моделью и снималась в рекламных роликах, прежде чем дебютировать в кино в 1980 году.

В течение многих лет Шэрон Стоун захватывает зрителей своими персонажами и безупречной игрой на экране. 24 Канал расскажет об одних из лучших лент актрисы и номинантки Оскара.

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"Казино"

Криминальная драма Мартина Скорсезе – это история бухгалтера-счастливчика Сэма Ротстейна, который разбирается в ставках и тонкостях работы казино. Он возглавляет большой игровой дом и отель в Лас-Вегасе по указанию мафии. Но его успех приводит к потере отношений с женой Джинджер.

В этом гангстерском фильме Шэрон Стоун играет ту самую Джинджер – жену Ротстейна и бывшую аферистку, которая не может найти баланс между новой жизнью замужней женщины и старой жизнью с бывшим бойфрендом. Постепенно она падает на дно и вызывает у зрителей лишь сочувствие. Из всех персонажей актрисы этот – один из лучших.



Шэрон Стоун в кино / Кадр из фильма

"Основной инстинкт"

Знаменитый детективный триллер рассказывает о таинственном деле убийства успешного бизнесмена, которое берется расследовать Ник Каррен. Подозрения падают на подругу покойного – Кэтрин Трамелл, которая в своей книге подробно описала сцену убийства. Женщина дерзкая и привлекательная, а потому быстро очаровывает всех следователей. Пока Ник заворожен красотой блондинки, она начинает писать новый детектив.

Шэрон Стоун безупречно изобразила роковую женщину. Она соблазнительная и хитрая, а потому опасна для любого мужчины.



Шэрон Стоун в кино / Кадр из фильма

"Быстрый и мертвый"

В центре сюжета американского вестерна – Джон Ирод, который в железном кулаке держит жителей городка на Диком Западе. Он устраивает турнир среди лучших стрелков, награда – 123 тысячи долларов. Отовсюду съехались самые авторитетные убийцы, а среди них – женщина. Она приехала не за победой, а за местью за своего отца.

Шэрон Стоун сыграла главную роль женщины, которая не только способна, но и может противостоять в своих умениях любому другому мужчине на Диком Западе. Ее цель – свести счеты с Иродом и восстановить справедливость.



Шэрон Стоун в кино / Кадр из фильма

"Вспомнить все"

Фантастический боевик рассказывает об обычном работнике Дагласе Квейде, который внезапно становится втянутым в шпионские дела. Он не может понять, все ли эти события являются настоящими, или это следствие имплантации памяти.

Шэрон Стоун предстала в роли жены Дугласа (которого воплотил Арнольд Шварценеггер). Между актерами возникла неоспоримая химия, что не могло не покорить зрителей. Сейчас лента стала классикой научной фантастики.



Шэрон Стоун в кино / Кадр из фильма