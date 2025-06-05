Ближний Восток уже много десятилетий остается "горячей точкой" на геополитической карте мира. Естественно, что рано или поздно эти невыдуманные драмы заинтересовали художников и подарили немало кино- и телешедевров, благодаря которым у нас в основном и формируется устойчивое представление о событиях в регионе.

Это не значит, что оно правильное и достоверное, здесь скорее все зависит от взгляда. Впрочем, это очень интересный инструмент, который позволит если не лучше понять очень запутанную природу конфликта, то точно получить эстетическое удовольствие от качественного продукта.

В подборке 24 Канала нет ранжирования, а фильмы и сериалы представлены по хронологии исторических событий, с которыми они связаны.

Обратите внимание! Внимательный зритель заметит, что эта подборка довольно тенденциозная и часто является взглядом только с одной стороны – произраильского, проевропейского или проамериканского. Это не совсем так, хотя рациональное зерно здесь есть. Стоит понимать, что тема довольно сложная и здесь не всегда могут разобраться даже опытные медийщики.



Недавний скандал с документальным фильмом BBC о страданиях детей Газы, где главным героем стал сын одного из лидеров ХАМАС, который выдавал себя за нейтрального наблюдателя, это лишь подтверждает.

Лоуренс Аравийский (1962) / Lawrence of Arabia / Рейтинг IMDB - 8,3

Начинать непременно надо с классики. "Лоуренс Аравийский" – это экранизация воспоминаний британского шпиона Томаса Лоуренса, которому удалось примирить враждующие арабские племена и поднять их на восстание против Османов во время Первой мировой войны.

Несмотря на свой почтенный возраст и бешеный хронометраж в 3,5 часа лента на удивление не вышла в тираж (как, к сожалению, бывает с другой киноклассикой 20 века), а до сих пор воспринимается как серьезное произведение, стоящее внимания. В ней вы увидите еще тех "полу диких арабов" до того, как у них появились независимость, нефть и возможность приобрести себе Криштиану Роналду.

Кроме того вы увидите военную бюрократию британской армии и усталость турецкой, а также удивительное нестандартное мышление одного офицера, который изменил все, пусть немного и наврал о реальном количестве взорванных им турецких поездов.



Настоящий принц Фейсал и настоящий Томас Лоуренс на мирных переговорах в Париже, 1919 год

Большинство героев в фильме имеют реальных исторических прототипов, а герой принца Фейсала (будущего короля Сирии и Ирака) еще и напомнит о необходимости познания Силы. Кстати, Алек Гиннес – не единственная связь "Лоуренса Аравийского" со Star Wars, ведь британскую штаб-квартиру в Каире и дворец Падме Амидали на планете Набу снимали в одном месте – в Севилье.

Трейлер фильма "Лоуренс Аравийский": смотрите видео

Шпион (2019) / The Spy / Рейтинг IMDB – 7,9

Британский комедийный актер Саша Барон Коэн сделал себе имя на образах фриков, поэтому сначала к его участию в серьезном проекте, и более того, главной роли, было скептическое отношение. Впрочем, оно исчезает буквально с первых минут.

Саша Барон Коэн в образе легендарного израильского шпиона Эли Коэна – невероятно роскошный. Кроме выдающейся актерской игры стоит поблагодарить за внимание к деталям и исторической придирчивости шоураннера Гидеона Раффа (именно его сериал Prisoners of War стал основой для американской адаптации, превратившейся в культовый проект Homeland), который решился экранизировать эту историю и не испортил ее ни на грамм.

Напоминанием о том, что это не просто история, стала тайная операция Моссада по возвращению в Израиль тела Эли Коэна, которую спецслужба провела весной 2025 года.

Сериал рассказывает об израильском шпионе, который проник в верхушку сирийской власти в 1960-е и годами передавал самые большие секреты тогдашних главных врагов Израиля. Мы увидим тайные операции Моссада на нескольких континентах, узнаем о тогдашней жизни в Израиле и Сирии, а также о роли в этой истории СССР.

Трейлер фильма "Шпион": смотрите видео

Мюнхен (2005) / Munich / Рейтинг IMDB - 7,5

Фильм Стивена Спилберга рассказывает о самом громком теракте в истории Олимпийский игр – захвата палестинскими террористами членов сборной Израиля по борьбе в 1972 году.

Гениальный режиссер пошагово и, кажется, с документальной точностью рассказывает о теракте, а также прибегает к смелой реконструкции тайной операции "Моссада" по ликвидации его организаторов. Блестящий актерский ансамбль и полное погружение в события, вместе с обязательным моральным самокопанием главного героя создают очень атмосферную историю.

Главная же ее добродетель – это то, что к злу и убийствам никто не готов – ни террористы, ни агенты "Моссада", но каждый в конце концов решается, будто запуская колесо террора, которое не остановилось до сих пор.

Трейлер фильма "Мюнхен": смотрите видео

Долина слез (2020) / Valley of Tears / Рейтинг IMDB – 7,6

Если "Шпион" – это хронологически 1960-е, то "Долина слез" посвящена первым дням Войны Судного дня октября 1973 года.

Сериал показывает глазами простых людей начало боевых действий и рассказывает о героях танковой битвы на Голанских высотах, которым удалось остановить танковые армады, собранные из самых современных на то время советских машин.

Авторы большое внимание уделили исторической достоверности (это не только о технике, жаргон и одежда, но и о соотношение потерь сторон) и даже снимали практически на месте самих боев, из-за чего даже приходилось останавливать процесс съемки, поскольку приграничье остается опасным местом и сейчас.

Трейлер фильма "Долина слез": смотрите видео

Голда (2023) / Golda / Рейтинг IMDB – 6

Это не шедевр, но посмотреть стоит ради очередного перевоплощения Хелен Миррен, которая на этот раз воплотила образ выдающейся киевлянки и четвертой премьер-министра Израиля Голды Мейр.

В центре внимания – Война Судного Дня 1973 года, начавшаяся с "внезапной" атаки сил Египта и Сирии. О подготовке к ней спецслужбы Израиля знали, но под давлением США и лично Генри Киссинджера (его играет большой друг Украины Лиев Шрайбер) вынуждены были делать вид, что это для них сюрприз. Это привело к необходимости для Голды Мейр делать страшный выбор.

Подробно Кто такой Генри Киссинджер – биография выдающегося дипломата

Фильм дает взгляд на те события из больших кабинетов, а что было "на земле" рассказывает сериал "Долина слез".

Трейлер фильма "Голда": смотрите видео

Операция "Арго" (2012) / Argo / Рейтинг IMDB - 7,7

Фильм, который доказал, что Бен Аффлек не только замечательный сценарист и актер, но и топовый режиссер. За "Арго" Аффлек получил вполне заслуженный "Оскар" и вернул веру в силу кино. В буквальном смысле.

В центре сюжета – реальный захват исламскими фанатиками американского посольства в Тегеране в 1979 году и вполне реальная история спасения группы дипломатов благодаря в прямом смысле фантастической операции ЦРУ.

Трейлер фильма "Арго": смотрите видео

Вальс с Баширом (2008) / Waltz with Bashir / Рейтинг IMDB – 8,0

Единственный в этой антологии мультфильм, возможно, будет тяжелее всего смотреть. Потому что он о поисках правды относительно одного из самых известных военных преступлений на Ближнем востоке – резни палестинских беженцев в ливанских поселениях Сабра и Шатила во время Первой ливанской войны 1982 года.

Он о неприятной и неудобной правде, ПТСР и жизни с травмой (в основу легли личные переживания режиссера Ари Фольмана). "Вальс с Баширом" действительно тяжело смотреть, но и оторваться невозможно.

Трейлер фильма "Вальс с Баширом": смотрите видео

Призраки Бейрута (2023) / Ghosts of Beirut / Рейтинг IMDB – 7,3

Этот мини-сериал также завязан на события Первой ливанской войны и рассказывает об одном из ее участников – молодого палестинца Имада Мугния, который станет одним из создателей "Хезболлы" и одним из самых опасных людей на Ближнем Востоке, ответственным за сотни убийств.

Авторы показывают эволюцию Мугния и его превращение из борца за свободу и высшие цели в террориста и бизнесмена. Бонусом идет операция по его ликвидации израильскими спецслужбами (извините за спойлер).

Трейлер фильма "Призраки Бейрута": смотрите видео

"Морпехи" (2005) / Jarhead / Рейтинг IMDB – 7,0

"Три короля" (1999) / Three Kings / Рейтинг IMDB – 7,1

Два разных взгляда на операцию "Буря в пустыне" 1991 года – оптимистический и пессимистический. В ролях – звезды Голливуда и легенды хип-хопа (и речь не только об Айс Кьюбе, но и о Марке Уолберге).

"Три короля" – это веселое роуд-муви о приключении морпехов в завоеванном Ираке, пусть и с финальным широким жестом и намеком о "не все так однозначно", а "Морпехи" – депрессивная драма о жизни, которая опережает, а иногда и раздавливает мечты.

В обоих случаях – это качественное и атмосферное кино, которое больше рассказывает не о войне в Ираке, а об отношении к ней.

Трейлер фильма "Морпехи": смотрите видео

Осло (2021) / Oslo / Рейтинг IMDB – 6,7

На фоне раскрученной "Голды" фильм "Осло" прошел как-то незаметно, но это досадная неуместность. На самом же деле имеем очень сильный фильм о тайных переговорах между Израилем и палестинцами, организованные буквально фрилансерами, когда у всех остальных опустились руки.

Самое интересное, что это реальная история (переговоры в столице Норвегии состоялись в 1993 году) и где-то так оно и было на самом деле, разве что авторы несколько приукрасили и упростили, потому что сначала это была бродвейская пьеса, а уже потом канал HBO (сам по себе – знак качества) доверил ее автору сделать экранизацию, а еще пригласил классных актеров – Эндрю Скотта и Рут Уилсон.

Именно они играют организаторов переговоров и будто их глазами зритель смотрит на участников события из Израиля и Палестины, не принимая ни одну из сторон, что бывает в кино довольно редко.

Трейлер фильма "Осло": смотрите видео

"Сириана" (2005) / Syriana / Рейтинг IMDB – 6,9

"Тело лжи" (2008) / Body of Lies / Рейтинг IMDB – 7,0

Американские шпионские триллеры от голливудских классиков с великолепными актерскими ансамблями и претензией на "сейчас я вам объясню, как все работает на Ближнем Востоке". Как вы уже знаете из реальных дальнейших событий – ничего из этих объяснений не доказательно, но смотреть все равно интересно, пусть это и "сказочка".

Трейлер фильма "Тело лжи": смотрите видео

"Повелитель бури" (2008) / The Hurt Locker / Рейтинг IMDB – 7,5

"Американский снайпер" (2014) / American Sniper / Рейтинг IMDB – 7,3

"Поколение убийц" (2008) / Generation Kill / Рейтинг IMDB – 8,4

"Боевые действия" (2025) / Warfare / Рейтинг IMDB – 7,3

Сразу 4 проекта об одной и той же войне – американское вторжение в Ирак 2003 года и дальнейшие события. Главная идея всех – "а какого черта мы тут забыли". И если свежий Warfare Алекса Гарланда – это старательно воспроизведенный момент, а American Sniper Клинта Иствуда – гениальное относительно деталей, но довольно тупиковое кино, то Hurt Locker – просто забытый шедевр (странно такое говорить о обладателе "Оскара" за лучший фильм, который дал старт звездным карьерам Джереми Реннера и Энтони Маки, но тем не менее).

Что касается Generation Kill, то мини-сериал Дэвида Саймона – это невероятный топ. Это и боевик, и сатира на уровне Швейка, и драма, а еще – суровая правда жизни и войны, к которой почти приблизился выше упомянутый фильм Jarhead Сэма Мендеса, но так и не взял эту высоту.

Сирийская невеста (2004) / The Syrian Bride / Рейтинг IMDB – 7,4

Трагикомедия о жизни друзей на оккупированных Израилем Голанских высотах и их непростые отношения с властями Израиля и Сирии. Фильм из разряда "и смех, и грех".

Впрочем, в нем немало параллелей и с нынешними событиями в Украине, которая волей российского диктатора сейчас разделена и многие ее граждане, так же как и главная героиня "Невесты" рискуют после пересечения границы больше не вернуться на Родину.

Трейлер фильма "Сирийская невеста": смотрите видео

Фауда (2015 – / Fauda / Рейтинг IMDB – 8,3

Израильский сериал о буднях бойцов ШАБАК – местной спецслужбы, противостоящей многочисленным угрозам и врагам. Главные герои сериала – так называемые "мистааравим", то есть залегендированные под арабов евреи, которые работают под прикрытием и выполняют сверхсложные антитеррористические операции.

Сейчас шоу имеет 5 сезонов, не все они были равными, но первые точно стали настоящим стандартом для жанра. При этом сама жизнь подбрасывает шоураннерам все новые и новые сюжеты, поэтому при желании Fauda можно снимать еще много лет. Авторы не скатились в пропаганду и уже 5 сезонов держат баланс.

Очень жесткие и даже натуралистичные сцены схваток, перестрелки и бои – все это снято очень качественно. Кроме того, авторы сериала намеренно показывают врагов не как ходячие стереотипы и бутафорских монстров без душ, а наделяют террористов реальной мотивацией.

Трейлер "Фауда": смотрите видео

Тегеран (2020 – 2025) / Tehran / Рейтинг IMDB – 7,6

Еще один сильный израильский сериал. Он рассказывает о противостоянии спецслужб Израиля и Ирана, а главным местом действия, как понятно из названия, является город Тегеран.

По сюжету, операция Моссада в Иране идет не по плану и молодая агент Тамар Рабинян оказывается во враждебном для себя городе, словно в ловушке. На Тамар открывается настоящая охота и возглавляет ее опытный оперативник КСИР (Корпуса Стражей Исламской революции), которого играет блестящий Шон Тоуб (тот самый харизматичный вор из первых сезонов "Родины")

Сериал "Тегеран" стал настоящей сенсацией, ведь блестяще справился с задачей показать реалистично современный Иран.

Трейлер сериала "Тегеран": смотрите видео

Это была просто случайность (2025) / It Was Just an Accident / Рейтинг IMDB – 7,4

Нынешняя Золотая пальмовая ветвь фестиваля в Каннах досталась уникальному фильму иранского режиссера Джафара Панаги. Этот фильм о том, как бывшие заключенные встретили своего палача и теперь должны решить, что с ним делать. Сам режиссер несколько лет провел в иранских тюрьмах и точно знает, о чем снимает кино.

Это очень личное кино и при этом пронзительно правдивое. Панаги снимал свое кино тайно в Иране, рискуя нарваться на новый арест, а теперь – после триумфа в Каннах – планирует вернуться на Родину.