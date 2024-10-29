Кино 24 подготовил подборку лент, которые стоит посмотреть в Хэллоуин. Эти фильмы описывают паранормальные явления, потусторонний мир и жуткие вещи, от которых мороз пойдет вне кожи.

Интересно 5 сериалов с неожиданной концовкой, которые захватывают с первых минут

"Кладбище домашних животных" (2019)

Семья доктора Луиса Крида отправляется в небольшой город, где происходят странные события. Однажды кота семьи сбивает грузовик, из-за чего дети главного героя очень расстроены. Впрочем, новый знакомый Луиса рассказывает о тайном месте – особое кладбище, где мертвые оживают. Крид решает попробовать воскресить кота, похоронив его на этом кладбище. Мужчина ничего не ожидает, но впоследствии домашний любимец возвращается домой. Однако кот себя ведет довольно странно.

"Кладбище домашних животных": смотрите трейлер онлайн

"Хэллоуин убивает" (2021)

Майкл Майерс, серийный маньяк-убийца, выбрал новую жертву – Лори Строуд. Накануне Хэллоуина он снова берет большой нож и идет на "охоту". Мужчина не остановится на своем пути, пока не найдет эту женщину и не заберет ее жизнь. Однако Лори решает бороться с врагом и не хочет сидеть сложа руки, ожидая смерти. Героиня должна раскрыть тайны Майкла, пока не произошла еще одна беда.

"Хэллоуин убивает": смотрите трейлер онлайн

"Сонная лощина" (1999)

В конце XVIII века полицейский констебль Икабод Крейн едет в небольшой городок Сонная Лощина. Там он должен расследовать случаи циничных убийств. Всем жертвам отрезали головы, что изрядно пугает местных жителей. Существует легенда, что это призрак солдата без головы убивает людей ночью. В то же время Крейн не верит в рассказы горожан, но не может отрицать странные вещи, происходящие вокруг.

"Сонная лощина": смотрите трейлер онлайн

"Франкенштейн, монстр монстра Франкенштейна" (2019)

В центре сюжета – вымышленная история звезды сериала "Очень странные дела" Дэвида Харбора. Во время уборки на чердаке он случайно наталкивается на записи телевизионных спектаклей своего отца. Папа Харбора сыграл главную роль в пьесе, которая освещает жизнь доктора Франкенштейна. Дэвид решает просмотреть записи, чтобы узнать, чем именно занимался его отец. Однако Харбор не был готов к раскрытию тайн прошлого своего родного человека.

"Франкенштейн, монстр монстра Франкенштейна": смотрите трейлер онлайн

"Монахиня" (2018)

В середине ХХ века, в древнем монастыре в Румынии, одна из монахинь совершила самоубийство. Молодой ватиканский священник, который имеет много секретов и тайн, и послушница, которая совсем скоро должна принести монашеские обеты, берутся за расследование этого дела. Они отправляются в монастырь и становятся свидетелями событий, которые сложно объяснить. Теперь героям стоит узнать, почему монахиня совершила смертный грех.

"Монахиня": смотрите трейлер онлайн

Проведите вечер Хэллоуина в семейном кругу за просмотром тематического фильма. Эти ленты не только будут держать в напряжении, но и подарят соответствующее настроение.