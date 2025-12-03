10 лучших фильмов в истории кино, которые имеют самые высокие рейтинги
- Список включает 10 самых рейтинговых фильмов всех времен по версии IMDb, среди которых: "Побег из Шоушенка" с рейтингом 9,3 и "Крестный отец" – с 9,2.
- В перечне фильмов есть как классика прошлого века, так и современные кинокартины, например, "Темный рыцарь" с рейтингом 9,1.
Каждый год мир кино становится богаче на десятки новых кинокартин. Но интересно то, что самыми рейтинговыми до сих пор являются те, часть из которых сняли еще в прошлом веке.
Предлагаем вашему вниманию 10 самых рейтинговых фильмов всех времен, которые стоит посмотреть каждому, пишет 24 Канал со ссылкой на IMDb.
10 самых рейтинговых фильмов всех времен
"Побег из Шоушенка"
Год выхода: 1994
Рейтинг IMDb: 9,3
Банковского работника Энди несправедливо приговорили к пожизненному заключению за убийство жены и ее любовника. Главный герой оказывается в суровой тюрьме Шоушенк, однако пытается не падать духом. Энди даже удается втереться в доверие к администрации тюрьмы и найти настоящего друга.
"Побег из Шоушенка": смотрите онлайн трейлер фильма
"Крестный отец"
Год выхода: 1972
Рейтинг IMDb: 9,2
Могущественную семью Корлеоне возглавляет влиятельный дон мафии, по имени Вито. Он руководит криминальным бизнесом в Нью-Йорке, используя принципы чести, уважения и жестокой власти. Его сын Майкл старается не вмешиваться в дела семейного бизнеса, пока не происходит попытка покушения на Вито.
"Крестный отец": смотрите онлайн трейлер фильма
"Темный рыцарь"
Год выхода: 2008
Рейтинг IMDb: 9,1
В городе Готэм появляется Джокер. Он грабит банки, принадлежащие городской мафии, однако совсем не жалеет жизни других людей. Окружной прокурор Харви Дент пробует искоренить преступность законными способами, а Бэтмен вершит правосудие силой.
Дент хочет присоединиться к тайному союзу лейтенанта полиции Джеймса Гордона и Бэтмена, поэтому выдает Гордону ордер на обыск всех банков мафии. Но будет ли у этой истории счастливое окончание?
"Темный рыцарь": смотрите онлайн трейлер фильма
"Крестный отец 2"
Год выхода: 1974
Рейтинг IMDb: 9,0
"Крестный отец 2": смотрите онлайн трейлер фильма
"12 разгневанных мужчин"
Год выхода: 1957
Рейтинг IMDb: 9,0
В зале суда присяжные и судья рассматривают дело: убил ли 18-летний парень собственного отца. Если подозреваемого признают виновным, его казнят. Двенадцать человек переходят в зал заседаний, где обсуждают дело. Один из присяжных настроен скептически и не голосует за то, что юноша виновен.
"12 разгневанных мужчин": смотрите онлайн трейлер фильма
"Властелин колец: Возвращение короля"
Год выхода: 2003
Рейтинг IMDb: 9,0
"Властелин колец: Возвращение короля": смотрите онлайн трейлер фильма
"Список Шиндлера"
Год выхода: 1993
Рейтинг IMDb: 9,0
Фильм основан на реальной истории. Сюжет рассказывает о немецком бизнесмене Оскаре Шиндлере. Во время Второй мировой войны мужчина хочет открыть свою фабрику, куда нанимает евреев. Сначала Оскар ищет только прибыли, но постепенно осознает свою настоящую миссию – спасение человеческих жизней. Используя свои связи, Шиндлер спасает многочисленное количество евреев от нацистских концлагерей во время Холокоста.
"Список Шиндлера": смотрите онлайн трейлер фильма
"Криминальное чтиво"
Год выхода: 1994
Рейтинг IMDb: 8,8
"Криминальное чтиво": смотрите онлайн трейлер фильма
"Властелин колец: Хранители кольца"
Год выхода: 2002
Рейтинг IMDb: 8,8
Кольцо Саурона может покорить весь мир. Чтобы остановить темного мага, кольцо нужно уничтожить в огне на горе в Мордоре. Фродо вместе с друзьями убегает от слуг Саурона и в конце концов попадает к эльфам. На совете решают создать команду из представителей разных народов, чтобы сопровождать Фродо. Эту группу называют Братством Кольца.
"Властелин колец: Хранители кольца": смотрите онлайн трейлер фильма
"Хороший, плохой, злой"
Год выхода: 1966
Рейтинг IMDb: 8,8
"Хороший, плохой, злой": смотрите онлайн трейлер фильма
