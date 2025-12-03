10 лучших фильмов в истории кино, которые имеют самые высокие рейтинги

Каждый год мир кино становится богаче на десятки новых кинокартин. Но интересно то, что самыми рейтинговыми до сих пор являются те, часть из которых сняли еще в прошлом веке.

Предлагаем вашему вниманию 10 самых рейтинговых фильмов всех времен, которые стоит посмотреть каждому, пишет 24 Канал со ссылкой на IMDb.

10 самых рейтинговых фильмов всех времен

"Побег из Шоушенка"

Год выхода: 1994

Рейтинг IMDb: 9,3

Банковского работника Энди несправедливо приговорили к пожизненному заключению за убийство жены и ее любовника. Главный герой оказывается в суровой тюрьме Шоушенк, однако пытается не падать духом. Энди даже удается втереться в доверие к администрации тюрьмы и найти настоящего друга.

"Крестный отец"

Год выхода: 1972

Рейтинг IMDb: 9,2

Могущественную семью Корлеоне возглавляет влиятельный дон мафии, по имени Вито. Он руководит криминальным бизнесом в Нью-Йорке, используя принципы чести, уважения и жестокой власти. Его сын Майкл старается не вмешиваться в дела семейного бизнеса, пока не происходит попытка покушения на Вито.

"Темный рыцарь"

Год выхода: 2008

Рейтинг IMDb: 9,1

В городе Готэм появляется Джокер. Он грабит банки, принадлежащие городской мафии, однако совсем не жалеет жизни других людей. Окружной прокурор Харви Дент пробует искоренить преступность законными способами, а Бэтмен вершит правосудие силой.

Дент хочет присоединиться к тайному союзу лейтенанта полиции Джеймса Гордона и Бэтмена, поэтому выдает Гордону ордер на обыск всех банков мафии. Но будет ли у этой истории счастливое окончание?

"Крестный отец 2"

Год выхода: 1974

Рейтинг IMDb: 9,0

"12 разгневанных мужчин"

Год выхода: 1957

Рейтинг IMDb: 9,0

В зале суда присяжные и судья рассматривают дело: убил ли 18-летний парень собственного отца. Если подозреваемого признают виновным, его казнят. Двенадцать человек переходят в зал заседаний, где обсуждают дело. Один из присяжных настроен скептически и не голосует за то, что юноша виновен.

"Властелин колец: Возвращение короля"

Год выхода: 2003

Рейтинг IMDb: 9,0

"Список Шиндлера"

Год выхода: 1993

Рейтинг IMDb: 9,0

Фильм основан на реальной истории. Сюжет рассказывает о немецком бизнесмене Оскаре Шиндлере. Во время Второй мировой войны мужчина хочет открыть свою фабрику, куда нанимает евреев. Сначала Оскар ищет только прибыли, но постепенно осознает свою настоящую миссию – спасение человеческих жизней. Используя свои связи, Шиндлер спасает многочисленное количество евреев от нацистских концлагерей во время Холокоста.

"Криминальное чтиво"

Год выхода: 1994

Рейтинг IMDb: 8,8

"Властелин колец: Хранители кольца"

Год выхода: 2002

Рейтинг IMDb: 8,8

Кольцо Саурона может покорить весь мир. Чтобы остановить темного мага, кольцо нужно уничтожить в огне на горе в Мордоре. Фродо вместе с друзьями убегает от слуг Саурона и в конце концов попадает к эльфам. На совете решают создать команду из представителей разных народов, чтобы сопровождать Фродо. Эту группу называют Братством Кольца.

"Хороший, плохой, злой"

Год выхода: 1966

Рейтинг IMDb: 8,8

