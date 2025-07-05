100 лучших фильмов XXI века по версии NYT: какая лента заняла первое место

Издание The New York Times опубликовало список лучших фильмов, вышедших в XXI веке. Ленты выбирали более 500 влиятельных людей из сферы кино - режиссеры, актеры, продюсеры.

Свои варианты лучших фильмов называли лауреаты Оскара: режиссеры Педро Альмодовар, София Коппола, Барри Дженкинс и актеры Чиветел Эджиофор и Джулианна Мур и другие. Об этом пишет Кино 24 со ссылкой на The New York Times.

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Вот какие ленты попали в десятку лучших:

10. "Социальная сеть" (2010), Дэвид Финчер

Фильм рассказывает об истории создания Facebook и Марка Цукерберга. Это словно классическая американская история успеха, которую эксперты назвали "гипнотически неутешительной и часто жестоко смешной".

"Социальная сеть": смотрите трейлер онлайн

9. "Унесенные призраками" (2002), Хаяо Миядзаки

Одна из лучших работ японского аниматора, где девочка должна устроиться на работу к ведьме. Она должна спасти своих родителей и вернуть все на свои места.

"Унесенные призраками": смотрите трейлер онлайн

8. "Прочь" (2017), Джордан Пил

В центре сюжета – Крис, который едет знакомиться с родителями своей девушки и сразу замечает, что что-то не так. Оказывается, что они трансплантируют мозги белых людей в тела темнокожих.

"Прочь": смотрите трейлер онлайн

7. "Вечное сияние чистого разума" (2004), Мишель Гонди

Разведенная пара – Джоэл и Клементина – решают стереть воспоминания друг о друге после мучительного разрыва. Но в процессе они понимают, что не готовы терять друг друга.

"Вечное сияние чистого разума": смотрите трейлер онлайн

6. "Старикам здесь не место" (2007), братья Коэны

События фильма происходят в пустыне Западного Техаса. Главный герой Лювин Мосс видит там мертвых бандитов, наркотики, сумку с деньгами и умирающего мексиканца. Он забирает средства, но скоро его начинают преследовать.

"Старикам здесь не место": смотрите трейлер онлайн

5. "Лунный свет" (2016), Барри Дженкинс

Фильм рассказывает о трех стадиях взросления темнокожего парня из Майами. Он пытается найти себя и понять, кем хочет быть на самом деле.

"Лунный свет": смотрите трейлер онлайн

4. "Любовное настроение" (2000), Вонг Карвай

Это история любви пары, что уже имеет других партнеров. Двое супругов поселяются в одном доме. Когда Чоу и Су понимают, что их партнеры – любовники, тоже начинают сближаться.

"Любовное настроение": смотрите трейлер онлайн

3. "Нефть" (2007), Пол Томас Андерсон

В центре сюжета – история нефтяного магната Дэниела Плевьюнса. Он готов опустошить все и всех, чтобы достичь своей цели.

"Нефть": смотрите трейлер онлайн

2. "Малголланд Драйв" (2001), Дэвид Линч

Сюрреалистический мистический фильм рассказывает о начинающей актрисе, которая хочет построить карьеру в Голливуде. Она знакомится с таинственной женщиной, страдающей от амнезии после автокатастрофы.

"Малголланд Драйв": смотрите трейлер онлайн

1. "Паразиты" (2019), Пон Джунхо

Лучшим фильмом 21 века признан "Паразиты" – южнокорейский триллер о социальном неравенстве, классовой борьбе и капитализме. Это история семьи Ким, что шаг за шагом проникает в жизнь богачей Пак под видом различных работников.

"Паразиты": смотрите трейлер онлайн