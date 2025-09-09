Этой осенью в Киеве и Львове состоится юбилейная, десятая "Линия испанского кино". Фестиваль возвращает украинскому зрителю главное ощущение живого, разноцветного испанского кинематографа, где рядом существуют драма, триллер, комедия и даже фантастика.

В программе – фильмы, которые уже получили мировое признание, а также премьеры, которые только начинают свой фестивальный путь. Программный директор фестиваля Илья Дядик подчеркивает, что они хотят, чтобы каждый зритель нашел в этой подборке что-то для себя. В материале Кино 24 узнаете подробности.

Какие испанские фильмы стоят внимания?

Фильм-открытие "Глухая"

Мелодрама Евы Либертад, которую уже называют "лучшим испанским фильмом года". История женщины, которая не слышит. Она становится матерью и учится заново выстраивать себя, свою жизнь и отношения с дочерью. Картина собрала пять наград в Малаге, получила награды в Берлине и Брюсселе и попала в топ-50 года по версии Letterboxd.

Это очень тонкая, трогательная работа, которая раскрывает тонкости материнства, принятия себя и сопутствующих вызовов. Особенно приятно, что амбассадором фильма стал Григорий Фесенко, неслышащий папа, актер и автор блога "Папа в декрете", личная история которого очень похожа на показанную в фильме,

– говорит Илья Дядик.

Линия испанского кино 2025: трейлер события

"Пленный"

Историческая драма Алехандро Аменабара ("Море внутри", лауреат Оскара). Фильм переносит зрителя в XVI век, где раненый испанский моряк Мигель де Сервантес оказывается в алжирском плену. В темнице он открывает искусство повествования, которое способно очаровать даже его врагов, и планирует отчаянный побег.

Мы очень рады возможности привезти новую работу Аменабара, которая будет представлена на фестивале в Торонто всего за несколько дней до старта "Линии испанского кино". Поэтому украинские зрители станут одними из первых, кто увидит ленту,

– говорит Дядик.

"Прыжок во времени"

Научно-фантастическая комедия Ольги Озорио о двух братьях, один из которых вырос и стал ученым, а другой застрял во временной ловушке и остался десятилетним ребенком. Это остроумная, теплая и одновременно фантазийная история, уже получила награду лучшего международного фильма на фестивале SCHLINGEL в Германии.

Илья Дядик говорит, что этот фильм – лучший выбор для просмотра всей семьей. Лента получила множество теплых отзывов от зрителей Чилдрен Кинофеста в июне этого года, поэтому уверен, гости "Линии испанского кино" будут в восторге от этого путешествия во времени.

"Прыжок во времени": смотрите трейлер фильма

"Под прикрытием"

Напряженный триллер Арантши Эчеваррии, основан на реальных событиях. Это история молодой полицейской, которая восемь лет провела среди боевиков, полностью отказавшись от собственной жизни, чтобы спасти сотни других. Фильм стал триумфатором главной испанской премии "Гоя" и получил звание "лучшего фильма года".

Испанский триллер, что держит в плену до последней минуты. Это лента о мужестве и жертве, которая заставляет зрителя буквально затаить дыхание,

– отмечает Илья.

"Соседи сверху"

Комедия Сеска Гая сорвала овации в Европе и даже получила номинацию от Европейской киноакадемии. После 15 лет брака супруги уже забыли о страсти, но их новые соседи меняют это. И один ужин становится взрывным катализатором для двух семей. В главной роли – Белен Куэста, звезда сериала "Бумажный дом".

"Соседи сверху": смотрите онлайн трейлер фильма

Илья Дядик, отметил, что тонкий юмор и горячие страсти – это едва ли не краеугольный камень для классической испанской комедии. Фильм пришелся по душе зрителям и уже прямо сейчас снимается его американская адаптация.