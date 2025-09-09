Цієї осені в Києві та Львові відбудеться ювілейна, десята "Лінія іспанського кіно". Фестиваль повертає українському глядачеві головне – відчуття живого, різнобарвного іспанського кінематографа, де поруч існують драма, трилер, комедія і навіть фантастика.

У програмі – фільми, які вже здобули світове визнання, а також прем'єри, що лише розпочинають свій фестивальний шлях. Програмний директор фестивалю Ілля Дядик підкреслює, що вони хочуть, аби кожен глядач знайшов у цій добірці щось для себе. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь подробиці.

Які іспанські фільми вартують уваги?

Фільм-відкриття "Глуха"

Мелодрама Еви Лібертад, яку вже називають "найкращим іспанським фільмом року". Історія жінки, яка не чує. Вона стає матір'ю і вчиться наново вибудовувати себе, своє життя і стосунки з донькою. Картина зібрала п'ять нагород у Малазі, здобула відзнаки у Берліні та Брюсселі й потрапила в топ-50 року за версією Letterboxd.

Це дуже тонка, зворушлива робота, яка розкриває тонкощі материнства, прийняття себе і супутніх викликів. Особливо приємно, що амбасадором фільму став Григорій Фесенко, нечуючий тато, актор і автор блогу "Татко в декреті", особиста історія якого дуже подібна до показаної у фільмі,

– каже Ілля Дядик.

Лінія іспанського кіно 2025: трейлер події

"Полонений"

Історична драма Алехандро Аменабара ("Море всередині", лауреат Оскара). Фільм переносить глядача у XVI століття, де поранений іспанський моряк Мігель де Сервантес опиняється в алжирському полоні. У темниці він відкриває мистецтво оповіді, яке здатне зачарувати навіть його ворогів, і планує відчайдушну втечу.

Ми дуже раді можливості привезти нову роботу Аменабара, яка буде представлена на фестивалі в Торонто всього за кілька днів до старту "Лінії іспанського кіно". Тож українські глядачі стануть одними з перших, хто побачить стрічку,

– каже Дядик.

"Стрибок у часі"

Науково-фантастична комедія Ольґи Озоріо про двох братів, один із яких виріс і став науковцем, а інший застряг у часовій пастці й залишився десятирічною дитиною. Це дотепна, тепла й одночасно фантазійна історія, що вже отримала відзнаку найкращого міжнародного фільму на фестивалі SCHLINGEL у Німеччині.

Ілля Дядик каже, що цей фільм – найкращий вибір для перегляду всією родиною. Стрічка отримала безліч теплих відгуків від глядачів Чілдрен Кінофесту в червні цього року, тож впевнений, гості "Лінії іспанського кіно" будуть у захваті від цієї подорожі у часі.

"Стрибок у часі": дивіться трейлер фільму

"Під прикриттям"

Напружений трилер Арантші Ечеваррії, заснований на реальних подіях. Це історія молодої поліцейської, яка вісім років провела серед бойовиків, повністю відмовившись від власного життя, аби врятувати сотні інших. Фільм став тріумфатором головної іспанської премії "Ґоя" та отримав звання "найкращого фільму року".

Іспанський трилер, що тримає у полоні до останньої хвилини. Це стрічка про мужність і жертву, яка змушує глядача буквально затамувати подих,

– зазначає Ілля.

"Сусіди зверху"

Комедія Сеска Ґая зірвала овації у Європі й навіть отримала номінацію від Європейської кіноакадемії. Після 15 років шлюбу подружжя вже забуло про пристрасть, але їхні нові сусіди змінюють це. І одна вечеря стає вибуховим каталізатором для двох сімей. У головній ролі – Белен Куеста, зірка серіалу "Паперовий будинок".

"Сусіди зверху": дивіться онлайн трейлер фільму

Ілля Дядик, відзначив, що тонкий гумор і гарячі пристрасті – це чи не наріжний камінь для класичної іспанської комедії. Фільм припав до душі глядачам і вже просто зараз знімається його американська адаптація.