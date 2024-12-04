Страсть в каждой минуте: 5 самых сексуальных фильмов 2024 года

Год подходит к завершению – а это время подводить итоги и еще раз понимать, как быстро течет время. Чтобы отвлечься от этого, рекомендуем посмотреть подборку самых страстных фильмов 2024 года.

Не все ленты изобилуют эротическими сценами, однако все из них имеют немало интимных кадров, пишет 24 Канал. Эти фильмы подогреют страсть в отношениях или помогут узнать больше о своих предпочтениях в сексе.

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"Претенденты"

Жена и тренер знаменитого теннисиста, который ранее был посредственным игроком, записывают его на турнир Challenger после ряда неудач. Там ему придется столкнуться с бывшим любовником своей жены.



Эротические фильмы 2024 / Кадр из фильма

Это фильм об интимности, затрагивающий тему близости между мужчинами. Здесь не так много секс-сцен, однако лента наполнена страстью и постоянным напряжением между главными героями.

"Я не киллер"

В центре сюжета – полицейский Нового Орлеана Гэри, который работает под прикрытием. Он притворяется убийцей, чтобы разоблачить тех, кто нанимает киллеров для преступлений. Гэри был на пути к успеху до момента, когда встретил женщину Мэди, в которую влюбился с первого взгляда.



Эротические фильмы 2024 / Кадр из фильма

В фильме показывают несколько сексуальных сцен, которые подчеркивают важность интима для отношений пары. Химия между актерами неоспорима. В этой ленте есть ролевые игры, разговоры в постели и провокация.

"Любовь истекает кровью"

Романтический триллер рассказывает о менеджере спортзала и затворнице Лу, которая влюбляется в амбициозную бодибилдершу Джеки. Любовь девушек разжигает насилие и затягивает их в водоворот преступной семьи Лу.



Эротические фильмы 2024 / Кадр из фильма

В ленте есть множество провокационных моментов, показывающих близость между главными героями. Поэтому интимные сцены насыщенные и крайне откровенные, хоть и короткие. Связь между ними важна для понимания их поступков и сюжета.

"Ощущение, что время что-то делать уже прошло"

Покорной девушке Энн уже чуть за 30, и за свою жизнь она еще ни разу не находилась в конвенциональных отношениях. Она приезжает из Европы в Нью-Йорк, где погружается в безумный мир сексуальных перверсий.



Эротические фильмы 2024 / Кадр из фильма

Главная героиня пытается понять, чего хочет от отношений, познает БДСМ и "кинки". В фильме показывают и неуклюжие моменты, что делает ленту более реалистичной.

"Время жить"

Фильм рассказывает об Алмуте и Тобиасе – людей, чьи судьбы вдруг пересекаются. Все из-за аварии, соединяющей жизни этих двух людей. Их роман доказывает, как любовь может объединять двух совершенно непохожих между собой людей.



Эротические фильмы 2024 / Кадр из фильма

Это более классическая мелодрама, где не так много секс-сцен, однако зато здесь чувственные поцелуи и настоящая страсть.

Запасайтесь попкорном, удачной компанией и наслаждайтесь этими фильмами. Они точно заслуживают быть в списке просмотров.