Кино 24 подготовил подборку испанских фильмов, полных любви и страсти. Эти ленты оставят незабываемые впечатления, как и "Моя вина".

Интересно 5 известных актеров, которые совсем забыли о своих ролях в популярных фильмах

"Три метра над уровнем неба" (2010)

Сюжет фильма разворачивается вокруг истории любви агрессивного мотоциклиста Аче и образцовой студентки Баби. Он постоянно попадает в драки и участвует в незаконных гонках. В то же время она строит идеальную жизнь, о которой так мечтают ее родители. Однажды герои встречаются на вечеринке. Несмотря на многочисленные различия, Баби и Аче влюбляются друг в друга. Но сможет ли их любовь выдержать все испытания жестоким миром мотоциклиста и неодобрением этих отношений со стороны родителей?

"Три метра над уровнем неба": смотрите трейлер онлайн

Зажигание (2013)

Бывший автогонщик Микел планирует жениться на любимой Джулии, владелице ювелирного магазина. Незадолго до свадьбы главный герой знакомится с девушкой Ари и ее другом, которые также увлекаются автогонками. Они планируют организовать нелегальные соревнования, из-за чего у Микеля возникает большой интерес к новым знакомым. В то же время Ари начинает привлекать главного героя. Впрочем, девушка узнает о его невесте, поэтому решает вместе с приятелем ограбить ее ювелирный магазин.

"Зажигание": смотрите трейлер онлайн

"Из моего окна" (2022)

С раннего возраста Ракель всегда делала все, что ей говорили родители. Она отлично училась, общалась с "правильными" людьми и не думала о парнях. В подростковом возрасте девушка не имеет вредных привычек и не дружит с плохой компанией. Впрочем, однажды Ракель замечает парня, который живет напротив ее дома, по имени Арес. Героиня сразу влюбляется, поэтому ежедневно выглядывает из окна, чтобы посмотреть на него. Однако девушка никак не может решиться заговорить с ним. Несмотря на это, главная героиня будет хотеть сделать все, чтобы влюбить в себя соседа.

"Из моего окна": смотрите трейлер онлайн

Выбирайте ленту из списка и окунитесь в мир любви и страсти!