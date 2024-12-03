Кіно 24 підготував добірку іспанських фільмів, сповнених кохання та пристрасті. Ці стрічки залишать незабутні враження, як і "Моя провина".

Цікаво 5 відомих акторів, які зовсім забули про свої ролі у популярних фільмах

"Три метри над рівнем неба" (2010)

Сюжет фільму розгортається навколо історії кохання агресивного мотоцикліста Аче й зразкової студентки Бабі. Він постійно потрапляє у бійки та бере участь у незаконних перегонах. Водночас вона будує ідеальне життя, про яке так мріють її батьки. Одного разу герої зустрічаються на вечірці. Попри численні відмінності, Бабі й Аче закохуються одне в одного. Та чи зможе їхнє кохання витримати всі випробування жорстоким світом мотоцикліста та несхваленням цих стосунків з боку батьків?

"Три метри над рівнем неба": дивіться трейлер онлайн

Запалювання (2013)

Колишній автогонник Мікел планує одружитися з коханою Джулією, власницею ювелірного магазину. Незадовго до весілля головний герой знайомиться з дівчиною Арі та її другом, які також захоплюються автоперегонами. Вони планують організувати нелегальні змагання, через що в Мікеля виникає неабиякий інтерес до нових знайомих. Водночас Арі починає приваблювати головного героя. Втім, дівчина дізнається про його наречену, тому вирішує разом з приятелем пограбувати її ювелірний магазин.

"Запалювання": дивіться трейлер онлайн

"Крізь моє вікно" (2022)

З раннього віку Ракель завжди робила все, що їй казали батьки. Вона відмінно вчилася, спілкувалася з "правильними" людьми та не думала про хлопців. У підлітковому віці дівчина немає шкідливих звичок і не товаришує з поганою компанією. Втім, одного дня Ракель помічає хлопця, який живе навпроти її будинку, на ім'я Арес. Героїня одразу закохується, тому щодня визирає з вікна, щоб подивитися на нього. Проте дівчина ніяк не може наважитися заговорити з ним. Попри це, головна героїня хотітиме зробити все, аби закохати у себе сусіда.

"Крізь моє вікно": дивіться трейлер онлайн

Обирайте стрічку з переліку та пориньте у світ кохання та пристрасті!