Акторська робота буває непростою у вирі бурхливого голлівудського життя. 24 Канал розповість про курйозні моменти з акторами, які забували про важливі ролі в їхній кар'єрі.

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Гвінет Пелтроу – "Людина-павук: Повернення додому"

На кулінарному шоу The Chef Show Гвінет Пелтроу забула про епізодичну роль Пеппер Поттс у фільмі "Людина-павук: Повернення додому". Її колега – режисер та актор Джон Фавро переконував її про те, що вони знімалися там удвох. Згодом вона зізналась, що кількість фільмів Marvel просто збила її з пантелику.

Гвінет Пелтроу про те, як вона забула свою роль: відео

Джаред Лето – "Міські легенди"

У 1998 році Джаред Лето, який відзначився скандальними заявами в бік України, знявся у головній ролі у фільмі "Міські легенди". Через кілька років в інтерв'ю IGN він дивувався, що мав роль репортера.

Що це? Я був репортером? Про що ти говориш? Я навіть ніколи не чув про цей фільм. Він існує? Мабуть, у мене був провал у пам'яті,

– поділився Лето.



Джаред Лето у фільмі / Кадр з фільму

Колін Фаррелл – "Поліція Маямі"

Актор певний період свого життя боровся з наркотичною залежністю. Через це з його пам'яті зникло чимало проєктів, над якими він працював у цей непростий час. І якщо на екрані Колін Фаррел здавався поганцем і запальним мачо, за кадром це враження розсіювалося. Актор нічогісінько не пам'ятає з фільму "Поліція Маямі", оскільки тоді він почувався найгірше.

"Я не пам'ятаю жодного кадру, як я це робив. Я був на прем'єрі й не знав, що відбувається. Як тільки фільм був закінчений, мене посадили в літак і відправили в реабілітаційний центр, поки всі інші збиралися на вечірку після завершення зйомок,

– розповідав Фаррелл.

Гайді Клум – "Зразковий самець"

На радіошоу Fitzy and Wippa Гайді Клум засмутилась тому факту, що вона не змогла взяти участь у зніманнях другої частини "Зразкового самця". Ведуча запитала у неї: "Тому що ви були у першому фільмі, чи не так?". Гайді заперечила, однак один з друзів нагадав акторці про її епізодичну роль.

Боже, бачиш, це було 15 років тому. Це провал у пам'яті, бачиш, що трапляється, коли у тебе четверо дітей? Вони висмоктують з тебе все,

– пожартувала зірка.



Гайді Клум у "Зразковому самці" / Фото Buzzfeed

Джек Блек – "Відпустка з обміну"

На одному з інтерв'ю у Джека Блека запитали про його улюблені різдвяні фільми. Він назвав своїм фаворитом стрічку "Ельф", на що журналістка зауважила, що актор міг назвати й свій фільм.

У мене є різдвяний фільм? Який? Ах, "Відпустка з обміну"! Тоді, звісно, цей,

– пригадав Джек Блек із запізненням.

Курйозний момент з актором: відео