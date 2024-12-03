Новаторські ідеї в кіно, як і будь-якій іншій сфері, дозволяють розвиватися далі та пропонувати глядачу щось кардинально інше, пише 24 Канал з посиланням на Collider. Дізнавайтесь про ті фільми, які змінили індустрію та стали одними з найкращих стрічок всіх часів.

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"Сім самураїв"

Безсмертна класика зображує гірське село, до якого підходять бандити. Фермери просять поради у сільського старця й мельника. Той радить їм найняти самураїв, щоб захистити село.

"Сім самураїв": дивіться трейлер онлайн

Вважається, що класичний сюжетний троп, коли лідер збирає команду для важливого завдання, походить саме з цього фільму. Стрічка не лише випередила час, але й відкрила світові японське кіно та надихнула інших творців на створення бойовиків.Це один з найкращих фільмів всіх часів з переконливою історією та бездоганними акторами.

"Щелепи" (1995)

Трилер Стівена Спілберга розповідає про білу акулу-вбивцю, яка раптово з'являється у прибережних водах біля острова Еміті. Там розташоване курортне містечко, де відпочиває безліч людей. На пошуки акули вирушає троє хоробрих чоловіків.

"Щелепи": дивіться трейлер онлайн

"Щелепи" – це не просто фільм, а перший літній блокбастер. Стрічка змінила звичне уявлення людей про кіно та надихнула інших на численні фільми та серіали з подібною атмосферою.

"Матриця" (1999)

Стрічка показує майбутнє, в якому люди вимушено під'єднані повсталими машинами до Матриці. Це комп'ютерна програма, що симулює дійсність. Так машини отримують з людей енергію. Хакер Нео має дізнатися, що таке справжній світ – він прагне звільнити людство.

"Матриця": дивіться трейлер онлайн

Цей фільм одним з перших підняв тему залежності людства від технологій та рутинності життя. У стрічці застосували раніше не бачені послідовності в сюжеті та нестандартну операторську роботу.

"Психо" (1960)

Один з найкращих фільмів жахів показує життя секретарки Маріон, яка краде гроші боса і розпочинає нове життя, однак боїться викриття. Дівчина зупиняється в готелі, власником якого є скромний юнак Норман Бейтс. Розмова з добрим і терпеливим хлопцем переконує Маріон повернутися, але тієї самої ночі її вбивають.

"Психо": дивіться трейлер онлайн

Ця стрічка стала шаблоном для фільмів жахів. Вона часто цитується і згадується у кіноіндустрії.

"Все завжди і водночас" (2022)

Фільм розповідає про Евелін Вонг – жінку з Китаю, яка живе в маленькій квартирі у США, володіє збитковою пральнею і ледь зводить кінці з кінцями. Доля випробовує її раз за разом, але раптом Евелін розуміє, що може переміщатися паралельними всесвітами.

"Все завжди і водночас": дивіться трейлер онлайн

Фільм розширив уявлення про жанри, досліджуючи одразу кілька з них – наукову фантастику, бойові мистецтва й драму, а також підняв важливі теми, такі як психологічне здоров'я, складнощі у стосунках та еміграцію. Стрічка зуміла вразити глядача та дала іншим творцям натхнення виходити за межі.