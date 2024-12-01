24 Канал зібрав найочікуваніші фільми місяця, які варто подивитися на великому екрані наприкінці 2024 року. Серед найбільш обговорюваних – повернення Тома Генкса, нова українська комедія і продовження історії Короля Лева.

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"Тут і зараз"

Дата: 5 грудня

Події фільму розгортаються на одному й тому самому місці – від сивої давнини до далекого майбутнього, від радощів і появи нового життя, до горя й втрат. Сюжет заснований на однойменному коміксі, а під час знімань залучали штучний інтелект, щоб омолоджувати чи робити старішими обличчя акторів.

"Тут і зараз": дивіться трейлер онлайн

"Володар перснів: Війна рогіримів"

Дата: 5 грудня

Події фільму відбуваються за 183 роки до того, що показали у знаменитій трилогії. На фортецю Горнбурґ, де живе король Рогану Гельм Молоторукий, нападають дунландці. Воїни під керівництвом Вульфа, який прагне помсти за смерть батька, хочуть знищити замок дотла.

"Володар перснів: Війна рогіримів": дивіться трейлер онлайн

"Ніко: За Північним сяйвом"

Дата: 5 грудня

Мультфільм розповідає про чарівних оленів, які вміють літати. Молодий олень Ніко мріє вирости та літати з Сантою Клаусом. Коли настає вирішальна мить, Ніко доведеться змагатися за місце в упряжці з дівчинкою Стеллою. До того ж виникла чимала проблема – сани зникли.

"Ніко: За Північним сяйвом": дивіться трейлер онлайн

"Крейвен-мисливець"

Дата: 12 грудня

У центрі сюжету - Крейвен. Це досвідчений мисливець, який не шкодує зусиль і часу, щоб вистежити та вбити свою жертву. Та він полює не на тварин, – його здобиччю стають люди.

"Крейвен-мисливець": дивіться трейлер онлайн

"Збори ОСББ"

Дата: 12 грудня

Український фільм розповість про життя, що вирує у багатоквартирному будинку. Найцікавіше відбувається на зборах ОСББ. Одного дня там підіймають тему придбання генератора: комусь для світла, комусь для тепла, а комусь просто хочеться, щоб працював ліфт. Однак дійти спільної думки не так вже й просто.

"Збори ОСББ": дивіться трейлер онлайн

"Супертатусь"

Дата: 12 грудня

Том не приділяв достатньо часу своєму синові Габі. Та його життя ускладнюється, коли чоловіка призначають опікуном власного сина. Ледь не пропустивши день народження Габі, Том дарує йому звичайний блокнот. Щоб викрутитися з ситуації, він каже, що це чарівний записник, який виконує всі записані там бажання. Та хлопчик записує туди не просто перелік іграшок, а цікаві й вигадливі завдання.

"Супертатусь": дивіться трейлер онлайн

"Муфаса: Король Лев"

Дата: 19 грудня

Фільм продовжить сюжет першої стрічки. У короля Сімби народився син. Йому теж належить дізнатися історію свого роду і піти стопами батька. Рафікі, Тімон і Пумба розкажуть йому історію Муфаси та його непротті стосунки зі Шрамом.

"Муфаса: Король Лев": дивіться трейлер онлайн