24 Канал собрал самые ожидаемые фильмы месяца, которые стоит посмотреть на большом экране в конце 2024 года. Среди самых обсуждаемых – возвращение Тома Хэнкса, новая украинская комедия и продолжение истории Короля Льва.

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"Тогда. Сейчас. Потом"

Дата: 5 декабря

События фильма разворачиваются на одном и том же месте – от седой древности до далекого будущего, от радости и появления новой жизни, до горя и потерь. Сюжет основан на одноименном комиксе, а во время съемок привлекали искусственный интеллект, чтобы омолаживать или делать старше лица актеров.

"Тогда. Сейчас. Потом": смотрите трейлер онлайн

"Властелин колец: Война рохирримов"

Дата: 5 декабря

События фильма происходят за 183 года до того, что показали в знаменитой трилогии. На крепость Горнбург, где живет король Рогана Хельм Молоторукий, нападают дунландцы. Воины под руководством Вульфа, который жаждет мести за смерть отца, хотят уничтожить замок дотла.

"Властелин колец: Война рохирримов": смотрите трейлер онлайн

"Нико: За Северным сиянием"

Дата: 5 декабря

Мультфильм рассказывает о волшебных оленей, которые умеют летать. Молодой олень Нико мечтает вырасти и летать с Сантой Клаусом. Когда наступает решающий момент, Нико придется соревноваться за место в упряжке с девочкой Стеллой. К тому же возникла большая проблема – сани исчезли.

"Нико: За Северным сиянием": смотрите трейлер онлайн

"Крейвен-охотник"

Дата: 12 декабря

В центре сюжета – Крейвен. Это опытный охотник, который не жалеет усилий и времени, чтобы выследить и убить свою жертву. Но он охотится не на животных, – его добычей становятся люди.

"Крейвен-охотник": смотрите трейлер онлайн

"Собрание ОСМД"

Дата: 12 декабря

Украинский фильм расскажет о жизни, бурлящей в многоквартирном доме. Самое интересное происходит на собрании ОСМД. Однажды там поднимают тему приобретения генератора: кому-то для света, кому-то для тепла, а кому-то просто хочется, чтобы работал лифт. Однако прийти к общему мнению не так уж и просто.

"Собрание ОСМД": смотрите трейлер онлайн

"Суперпапа"

Дата: 12 декабря

Том не уделял достаточно времени своему сыну Габи. И его жизнь осложняется, когда мужчину назначают опекуном собственного сына. Едва не пропустив день рождения Габи, Том дарит ему обычный блокнот. Чтобы выкрутиться из ситуации, он говорит, что это волшебный блокнот, который выполняет все записанные там желания. Но мальчик записывает туда не просто перечень игрушек, а интересные и причудливые задания.

"Суперпапа": смотрите трейлер онлайн

"Муфаса: Король Лев"

Дата: 19 декабря

Фильм продолжит сюжет первой ленты. У короля Симбы родился сын. Ему тоже предстоит узнать историю своего рода и пойти по стопам отца. Рафики, Тимон и Пумба расскажут ему историю Муфасы и его непростые отношения со Шрамом.

"Муфаса: Король Лев": смотрите трейлер онлайн