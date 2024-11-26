Теперь же стала известна точная дата выхода фильма. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу авантюрной комедии.

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Так, выяснилось, что украинцы смогут увидеть ленту в 2025 году. "Когда ты выйдешь замуж?" выйдет в прокат с 23 января следующего года.

Свадьба и обман, безумные гонки, море и страсть, откровенный юмор, самые дорогие картины в мире, хиты Верки Сердючки, Нади Дорофеевой, Монатика и Kola – весь этот звездопад эмоций, юмора и эстетики объединены в нашей комедии,

– отметила команда, которая работала над фильмом.

Трейлер "Когда ты выйдешь замуж?": смотрите видео онлайн

Что известно о фильме "Когда ты выйдешь замуж?"