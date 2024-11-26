Теперь же стала известна точная дата выхода фильма. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу авантюрной комедии.
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Так, выяснилось, что украинцы смогут увидеть ленту в 2025 году. "Когда ты выйдешь замуж?" выйдет в прокат с 23 января следующего года.
Свадьба и обман, безумные гонки, море и страсть, откровенный юмор, самые дорогие картины в мире, хиты Верки Сердючки, Нади Дорофеевой, Монатика и Kola – весь этот звездопад эмоций, юмора и эстетики объединены в нашей комедии,
– отметила команда, которая работала над фильмом.
Трейлер "Когда ты выйдешь замуж?": смотрите видео онлайн
Что известно о фильме "Когда ты выйдешь замуж?"
- Это комедия, сочетающая романтику, юмор и интригу. Фильм рассказывает историю молодой женщины, что оказывается в водовороте неожиданных приключений, пытаясь сохранить любовь и разобраться в собственных чувствах.
- Главная героиня попадает в увлекательную авантюру, связанную с миром искусства, что приводит к ряду забавных и эмоциональных ситуаций.
- Звездный актерский состав фильма включает известных украинских актеров: Наталью Денисенко, Тараса Цимбалюка, Антонину Хижняк и Павла Текучева. Особенностью ленты является также участие хорватских актеров – Домагоя Янковича и певицы Лидии Бачич.