Детективные истории существуют много лет – от рассказов о Шерлоке Холмсе до романов Агаты Кристи. Хотя классика жанра остается актуальной, на платформе Netflix можно найти немало интересных детективных историй, пишет 24 Канал.

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"Люпен"

Вдохновленный литературным персонажем Арсена Люпена, сериал рассказывает об Ассане Диопа, который стремится к мести после несправедливых обвинений в сторону отца. Он планирует ограбить Лувр во время аукциона, где выставят на продажу ценное колье. В своем плане мужчина вдохновляется приключениями знаменитого грабителя Люпена.

Этот детектив больше сосредотачивается на криминальных событиях, чем на работе полиции. Это и выделяет его среди всех остальных.

"Люпен": смотрите трейлер онлайн

"Детективы с того света"

Один из самых новых детективных сериалов Netflix рассказывает о призраках двух парней, которые решают не переходить в потусторонний мир. Чарльз и Эдвин остаются на Земле, где пытаются раскрыть загадочные преступления, связанные со сверхъестественным, и привлечь виновных к ответственности.

"Детективы с того света": смотрите трейлер онлайн

"Охотник за разумом"

Сериал основан на реальных событиях. Психологическая драма рассказывает о двух агентах ФБР, которые в конце 1970-х делают немалый вклад в криминалистику, углубляясь в психологию убийства и исследуя реальных монстров.

"Охотник за разумом": смотрите трейлер онлайн

"Линкольн для адвоката"

Юридический сериал рассказывает о Микки Холлере – успешного адвоката из Лос-Анджелеса. Он оказывается без работы после аварии. Чтобы вернуться в игру и за руль "Линкольна", он берется за дело об убийстве.

"Линкольн для адвоката": смотрите трейлер онлайн

"Люцифер"

В центре сюжета – Люцифер, который, заскучав в аду, отказывается от своего трона, чтобы жить на Земле. Здесь он открывает ночной клуб и встречает полицейскую-детектива, которой помогает с расследованием убийств. Сериал является смесью детектива со сверхъестественным фэнтези. С каждым сезоном элемент детектива исчезал, однако это все еще удачный выбор для просмотра.

"Люцифер": смотрите трейлер онлайн