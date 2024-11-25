Детективні історії існують багато років – від оповідань про Шерлока Холмса до романів Агати Крісті. Хоч класика жанру залишається актуальною, на платформі Netflix можна знайти чимало цікавих детективних історій, пише 24 Канал.

Цікаво На Netflix вийшов один з найновіших українських серіалів: про яку стрічку йдеться

"Люпен"

Натхненний літературним персонажем Арсена Люпена, серіал розповідає про Ассана Діопа, який прагне помсти після несправедливих звинувачень у бік батька. Він планує пограбувати Лувр під час аукціону, де виставлять на продаж коштовне кольє. У своєму плані чоловік надихається пригодами знаменитого грабіжника Люпена.

Цей детектив більше зосереджується на кримінальних подіях, ніж на роботі поліції. Це й виділяє його серед всіх інших.

"Люпен": дивіться трейлер онлайн

"Мертві хлопці-детективи"

Один з найновіших детективних серіалів Netflix розповідає про привидів двох хлопців, які вирішують не переходити в потойбіччя. Чарльз та Едвін залишаються на Землі, де намагаються розкрити загадкові злочини, пов'язані з надприродним, та притягнути винних до відповідальності.

"Мертві хлопці-детективи": дивіться трейлер онлайн

"Мисливець за розумом"

Серіал заснований на реальних подіях. Психологічна драма розповідає про двох агентів ФБР, які наприкінці 1970-х роблять чималий вклад у криміналістику, заглиблюючись у психологію вбивства й досліджуючи реальних монстрів.

"Мисливець за розумом": дивіться трейлер онлайн

"Лінкольн для адвоката"

Юридичний серіал розповідає про Міккі Голлера – успішного адвоката з Лос-Анджелеса. Він опиняється без роботи після аварії. Щоб повернутися в гру й за кермо "Лінкольна", він береться за справу про вбивство.

"Лінкольн для адвоката": дивіться трейлер онлайн

"Люцифер"

У центрі сюжету – Люцифер, який, занудьгувавши в пеклі, відмовляється від свого трону, щоб жити на Землі. Тут він відкриває нічний клуб і зустрічає поліціянтку-детектива, якій допомагає з розслідуванням вбивств. Серіал є сумішшю детективу з надприродним фентезі. З кожним сезоном елемент детективу зникав, однак це все ще вдалий вибір для перегляду.

"Люцифер": дивіться трейлер онлайн