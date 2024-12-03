Актерская работа бывает непростой в водовороте бурной голливудской жизни. 24 Канал расскажет о курьезных моментах с актерами, которые забывали о важных ролях в их карьере.

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Гвинет Пэлтроу – "Человек-паук: Возвращение домой"

На кулинарном шоу The Chef Show Гвинет Пэлтроу забыла об эпизодической роли Пеппер Поттс в фильме "Человек-паук: Возвращение домой". Ее коллега – режиссер и актер Джон Фавро убеждал ее о том, что они снимались там вдвоем. Впоследствии она призналась, что количество фильмов Marvel просто сбило ее с толку.

Гвинет Пэлтроу о том, как она забыла свою роль: видео

Джаред Лето – "Городские легенды"

В 1998 году Джаред Лето, который отметился скандальными заявлениями в сторону Украины, снялся в главной роли в фильме "Городские легенды". Через несколько лет в интервью IGN он удивлялся, что у него была роль репортера.

Что это? Я был репортером? О чем ты говоришь? Я даже никогда не слышал об этом фильме. Он существует? Видимо, у меня был провал в памяти,

– поделился Лето.



Джаред Лето в фильме / Кадр из фильма

Колин Фаррелл – "Полиция Майами"

Актер определенный период своей жизни боролся с наркотической зависимостью. Из-за этого из его памяти исчезло немало проектов, над которыми он работал в это непростое время. И если на экране Колин Фаррел казался плохим и вспыльчивым мачо, за кадром это впечатление рассеивалось. Актер ничегошеньки не помнит из фильма "Полиция Майами", поскольку тогда он чувствовал себя хуже всего.

"Я не помню ни одного кадра, как я это делал. Я был на премьере и не знал, что происходит. Как только фильм был закончен, меня посадили в самолет и отправили в реабилитационный центр, пока все остальные собирались на вечеринку после завершения съемок,

– рассказывал Фаррелл.

Хайди Клум – "Образцовый самец"

На радиошоу Fitzy and Wippa Хайди Клум расстроилась тому факту, что она не смогла принять участие в съемках второй части "Образцового самца". Ведущая спросила у нее: "Потому что вы были в первом фильме, или не так?". Хайди возразила, однако один из друзей напомнил актрисе о ее эпизодической роли.

Боже, видишь, это было 15 лет назад. Это провал в памяти, видишь, что случается, когда у тебя четверо детей? Они высасывают из тебя всё,

– пошутила звезда.



Хайди Клум в "Образцовом самце" / Фото Buzzfeed

Джек Блэк – "Отпуск по обмену"

На одном из интервью у Джека Блэка спросили о его любимых рождественских фильмах. Он назвал своим фаворитом ленту "Эльф", на что журналистка заметила, что актер мог назвать и свой фильм.

У меня есть рождественский фильм? Какой? Ах, "Отпуск по обмену"! Тогда, конечно, этот,

– вспомнил Джек Блэк с опозданием.

Курьезный момент с актером: видео