Для романтического вечера: 3 лучшие мелодрамы, которые задевают за душу

Почти каждый человек влюбляется или стремится влюбиться. Практически каждый фильм, будь то триллер, комедия или научная фантастика, вплетает в себя историю любви. Романтические фильмы затрагивают зрителей и заставляют их почувствовать и пережить то, что многие из них хотели бы иметь в своей жизни.

24 Канал расскажет о фильмах, которые цепляют за душу, вызывают бурю эмоций и будоражат фантазию. Они напоминают о том, как важно дорожить теми, кого мы любим и показывают, какой красивой и замечательной может быть любовь.

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"Касабланка"

События фильма разворачиваются во время Второй мировой войны. Владелец игорного клуба в Касабланке, американец Рик Блейн, вдруг встречает бывшую возлюбленную. Теперь она замужем. Ильзу и ее мужа преследуют фашисты, поэтому она просит Рика о помощи.

"Касабланка": смотрите трейлер онлайн

Это один из лучших романтических фильмов о страстной любовной связи между персонажами на фоне крайне сложных обстоятельств. Лента стала голливудской классикой, которая никогда не перестанет быть актуальной и не прекратит прославлять любовь.

"Титаник"

Первый грандиозный лайнер отплывает от Великобритании в Америку. Англичанка Роуз в роскошных условиях путешествует с мамой и женихом, а неудачник-вор работает в трюме. Но их судьбы внезапно пересекаются: парень удерживает девушку от рокового решения.

"Титаник": смотрите трейлер онлайн

Это редкий голливудский блокбастер и одновременно умопомрачительный романтический фильм, ставший одним из самых популярных за все времена. Химия между главными героями поражает, а катастрофа демонстрирует любовь как явление, которое неподвластно времени.

"Призрак"

Банковский работник Сэм и ее девушка Молли только переехали в новую квартиру. Вдруг на них посреди города нападает грабитель: от удара ножом Сэм погибает и становится призраком. В этом состоянии парень выясняет, что нападение на них было неслучайным, а его девушка находится в смертельной опасности.

"Призрак": смотрите трейлер онлайн

В фильме максимально качественно и реалистично передали все эмоции – интимность, трепетность и преданность. Режиссер сказочным образом соединил криминальную историю, историю о привидениях и историю любви. Между героями царит настоящая любовь, которая не знает ограничений.