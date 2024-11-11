24 канал подготовил подборку лучших мелодрам, которые заставят хорошенько поплакать. Эти фильмы позволят пережить чувства вместе с экранными героями.

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"Форма воды"

В центре сюжета – уборщица, по имени Элайза, которая не может говорить. Ее жизнь полна серых и скучных будней, где не происходит ничего нового. Однажды во время работы женщина видит стеклянный резервуар, в котором плавает существо, похожее на человека. Элайза начинает общаться с ним на языке жестов, из-за чего между ними возникает эмоциональная связь. Это существо понимает женщину как никто другой. Впрочем, через некоторое время уборщица узнает, что гуманоида планируют убить, поэтому сделает все возможное, чтобы его спасти.

"Форма воды": смотрите трейлер онлайн

"Вечное сияние чистого разума"

Сюжет фильма разворачивается вокруг отношений Джоэля и Клементины. Они две противоположности. Джоэль – скучный консерватор, который постоянно чем-то недоволен, а Клем – эмоциональная девушка с разноцветными волосами. Они живут в мире будущего, где можно управлять воспоминаниями. После ссоры Клементина решает разорвать отношения с Джоэлем и стереть все воспоминания, связанные с ним. Впрочем, через некоторое время пара будет пытаться снова восстановить свой роман.

"Вечное сияние чистого разума": смотрите трейлер онлайн

"Назови меня своим именем"

17-летний Элио отправляется на отдых вместе со своими родителями на виллу, на берегу Средиземного моря. Папа главного героя, который работает в университете, приглашает своего ассистента, по имени Оливер, в поместье. Элио проводит много времени с друзьями, читает книги и занимается музыкой, пока не знакомится с помощником отца. Юноша неожиданно для себя влюбляется в Оливера, а впоследствии узнает о взаимности чувств. Впрочем, к чему приведет такая страсть?

"Назови меня своим именем": смотрите трейлер онлайн

"Дневник памяти"

Драма рассказывает историю любви Ноя, который происходит из бедной семьи, и Элли – из семьи аристократов. Сначала их отношениям мешают родители, а впоследствии – время. После окончания Второй мировой войны жизнь бывшей пары сильно изменилась. Так, Ной восстанавливает старый дом, где когда-то планировал жить с девушкой, а Элли – готовится к бракосочетанию.

"Дневник памяти": смотрите трейлер онлайн

Неожиданная встреча экс-влюбленных меняет все – героям надо сделать выбор в пользу своего счастья, или стремлений собственных родителей.