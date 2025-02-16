Их стоит посмотреть всем: 3 лучших фильма-мюзикла за всю историю кино

Жанр киномюзикла развивался с самого начала индустрии и никогда не терял своей актуальности. Даже сегодня создатели кино продолжают адаптировать бродвейские шоу или работать над оригинальными проектами. А новый мюзикл "Эмилия Перес" может стать лучшим фильмом года по версии Оскара.

24 Канал расскажет об одних из лучших мюзиклов, которые были когда-либо созданы. Эти фильмы повлияли на историю кино и поп-культуру и стали настоящей классикой.

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"Кабаре" (1972)

Талантливая и энергичная Салли Боулз выступает в развратном ночном клубе. Живет она в заброшенном пансионате с молодым британским академиком. Несмотря на разницу в характерах они становятся друзьями и любовниками. Их отношения сталкиваются с трудностями из-за приезда немецкого аристократа, который предлагает им деньги, подарки и не только.



Фильм мастерски сочетает развлечения и драму, отражая напряженную атмосферу эпохи.

"Кабаре": смотрите трейлер онлайн

"Поющие под дождем" (1952)

Успешная звезда немого кино Дон Локвуд заводит фальшивые отношения с партнершей по ленте – Линой Ламонт. Когда наступает эра звуковых фильмов, возникают трудности – у Лины неприятный голос, что может испортить премьеру их нового фильма. Дон привлекает к ленте молодую актрису и певицу Кэти, в которую начинает влюбляться.

Музыкальные номера в этом мюзикле покоряют и поражают, а сцена танца под дождем стала легендарной. Это не только яркий и веселый фильм, но и проникновенная история о любви, изменениях и искусстве.

"Поющие под дождем": смотрите трейлер онлайн

"Волшебник страны Оз" (1939)

События фильма разворачиваются в сказочной стране Оз и Изумрудном городе. Из-за смерча здесь оказываются девочка Дороти и ее собака Тото. Дороти находит волшебные туфли, которые ищет злая колдунья, и отправляется в Изумрудный город с новыми друзьями.

Это увлекательный и трогательный фильм, который можно смотреть со всей семьей. "Волшебник страны Оз" стал одним из самых влиятельных фильмов всех времен и остается любимым для многих поколений.

"Волшебник страны Оз": смотрите трейлер онлайн