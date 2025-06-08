Повороты сюжета и бешеное напряжение: 5 лучших детективных фильмов за последние 10 лет

Детективный жанр является одним из самых популярных среди зрителей. Ведь здесь соединился напряженный сюжет, мистика и загадочное расследование. Зритель вместе с главными героями пытается распутать сложное дело и узнать правду.

Классикой жанра являются фильмы, вышедшие более 50 лет назад. Однако и сейчас продолжают появляться качественные детективы. Кино 24 расскажет об одних из лучших за последние годы.

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"Визит инспектора" (2015)

События фильма происходят в 1912 году. В доме Артура Бирлинга собираются на семейный ужин: его дочь Шейла обручилась с потомком другой влиятельной семьи. Праздничный вечер нарушает появление инспектора полиции, который заявляет о самоубийстве простой девушки Евы Смит. Сначала каждый присутствующий пожимает плечами, но потом оказывается, что все как-то поспособствовали тяжелой судьбе Евы.

"Визит инспектора": смотрите трейлер онлайн

"Ночные игры" (2018)

Фильм рассказывает об Энни и Максе, которые обожают игры. Они участвуют в детективной игре, которую для них организовал брат Макса. Первая пара, которая все разгадает, получит автомобиль. Здесь Брукса похищают, поэтому игроки берутся за расследование. Но впоследствии понимают: их впутали в настоящее уголовное дело.

"Ночные игры": смотрите трейлер онлайн

"Достать ножи" (2019)

Семья известного писателя собирается вместе, чтобы отпраздновать его юбилей. Но уже на следующее утро домашняя работница находит мужчину мертвым. Полиция считает, что это самоубийство, но тут появляется частный детектив. Он убежден – хозяина дома убили.

"Достать ножи": смотрите трейлер онлайн

"Призраки в Венеции" (2023)

События разворачиваются в 1947 году накануне Хэллоуина в Венеции. Сюда переехал детектив Эркюль Пуаро, вышедший на пенсию. Товарищ просит его посетить спиритический сеанс медиума Джойс Рейнольдс, чтобы разоблачить ее мошенничество. Та женщина погибает, что заставляет присутствующих поверить в духов. Пуаро убежден, что произошло убийство.

"Призраки в Венеции": смотрите трейлер онлайн

"Конклав" (2024)

Неожиданная смерть Папы Римского заставляет всех кардиналов собраться в Ватикане. Наблюдать за процессом предстоит Томасу Лоуренсу. С каждым днем напряжение растет: кто-то пытается использовать хитрости и воплощать в жизнь скрытые планы. Лоуренс на фоне собственных сомнений умело раскрывает манипуляции кардиналов, потому что стремится к честному решению.

"Конклав": смотрите трейлер онлайн