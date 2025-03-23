4 высокорейтинговых психологических триллера, от которых кровь стынет в жилах

Триллеры можно смело назвать одним из самых любимых жанров кино у зрителей. Эти фильмы способны создавать напряженную атмосферу, где каждый момент может изменить все.

Кино 24 подготовил подборку лучших психологических триллеров, которые заставят ваше сердце биться чаще. Эти ленты не отпустят до последнего кадра.

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"Дьявол навсегда" (2020)

События разворачиваются в штате Огайо в период между Второй мировой и Вьетнамской войнами. В центре сюжета – Арвин Рассел, который вырос в жестоком мире, где царят продажные копы и серийные убийцы. Отец героя, вернувшись с войны, начинает искать защиты в вере, но становится сумасшедшим и накладывает на себя руки. Во взрослом возрасте парень вынужден бороться за выживание, сталкиваясь с опасными людьми.

"Дьявол навсегда": смотрите трейлер фильма онлайн

"Не волнуйся, дорогая" (2022)

Молодая пара Элис и Джек живут в закрытом сообществе "Победа", которое кажется настоящим раем. Мужчины работают над таинственным проектом, а женщины наслаждаются комфортной жизнью, занимаясь домашними делами и вечеринками. Однако постепенно Элис начинает замечать странные вещи – сначала исчезновение жителей, а затем подозрительное поведение своей подруги. Главная героиня все больше сомневается в реальности мира, в котором она живет, и когда начинает задавать слишком много вопросов, то ее заставляют замолчать.

"Не волнуйся, дорогая": смотрите трейлер фильма онлайн

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"Сплит" (2016)

Кевин Крамб страдает диссоциативным расстройством личности и имеет 23 альтер эго, каждое из которых проявляется в определенный момент. Однажды одно из его "я" похищает трех девушек и удерживает их в подвале. Подростки пытаются найти способ спастись, взаимодействуя с различными личностями Кевина. В то же время неожиданно пробуждается новая, еще более опасная личность Крамба – Зверь.

"Сплит": смотрите трейлер фильма онлайн

"Наблюдатель" (2022)

Джулия вместе со своим мужем переезжает в Бухарест из-за его новой работы. Не зная языка и не имея друзей, она чувствует себя одинокой. Однажды женщина замечает, что сосед из квартиры напротив за ней наблюдает. Сначала она думает, что это просто случайность, но каждую ночь он снова смотрит на нее через окно. В то же время в городе появляется серийный убийца, и Джулия думает, что ее преследователь может быть этим вором.

"Наблюдатель": смотрите трейлер фильма онлайн