Идеальные для просмотра вдвоем: 5 лучших романтических фильмов, которые вышли в 2024 году

Приятно провести время с любимым человеком можно за совместным просмотром фильма. Особенно хорошим вариантом станет романтическая лента, которая подарит только теплые и нежные чувства.

Кино 24 подготовил подборку новых фильмов, которые стоит посмотреть вместе с партнером. Эти ленты ознакомят с различными историями любви и подарят незабываемые эмоции.

Интересно 3 невероятные фильмы, которые вдохновят каждую женщину

"Претенденты"

В центре сюжета – амбициозная теннисистка Таша Дункан. Она в течение длительного времени занималась спортом, пока не получила тяжелую травму. Жизнь девушки меняется, и теперь она работает тренером и пытается спасти своего мужа Арта от постоянных поражений. Таша убеждает любимого принять участие в турнире Challenger, где соревнуются обычно начинающие спортсмены. Однако неожиданно соперником Арта становится его лучший друг и экс-возлюбленный Дункан – Патрик.

"Претенденты": смотрите трейлер онлайн

"Брось, если любишь"

Это экранизация бестселлера Коллин Гувер, релиз которой так долго ждали поклонники. История рассказывает о Лили Блум, которая с детства видела домашнее насилие в своей семье. Она захотела изменить жизнь, поэтому переехала в Бостон, где познакомилась с нейрохирургом, по имени Райл. Герои начинают строить отношения, но что-то девушку настораживает в своем партнере. Как впоследствии окажется, мужчина начал напоминать девушке ее жестокого отца. Теперь Лили придется сделать важный выбор – остаться в несчастливых отношениях или разорвать этот круг и выбрать себя.

"Брось, если любишь": смотрите трейлер онлайн

"Забери меня на Луну"

События разворачиваются на фоне посадки космического корабля "Аполлон-11" на Луну. NASA не хочет потерпеть неудачу, поэтому решает спасти свою репутацию с помощью талантливого маркетолога Келли Джонс. Девушка получает задание – снять видео о фейковой высадке космического корабля и никому не говорить об этом. Эта миссия слишком важна для маркетолога, поэтому она начинает свою работу. Одна героиня еще не знает, что знакомство с руководителем лунной миссии Коулом Дэвисом может привести к краху всего плана.

"Забери меня на Луну": смотрите трейлер онлайн

"Кто-то вроде тебя"

Доусон Гейдж, молодой архитектор, узнает о смерти своей лучшей подруги Лондон Куинн. В отчаянии мужчина решает найти ее сестру-близняшку. Девушек разделили еще во время процедуры искусственного оплодотворения (ЭКО). Доусон находит нужную ему девушку, по имени Энди. Впрочем, он не ожидал, что сможет влюбиться на фоне горя и познать настоящее счастье.

"Кто-то вроде тебя": смотрите трейлер онлайн

"Мысль о тебе"

39-летняя мать-одиночка Солен отправляется на музыкальный фестиваль, после того, как ее экс-супруг отказался идти на событие вместе с дочерью. Прибыв на место, женщина начинает скучать среди подростков, как вдруг она знакомится с 24-летним артистом-звездой – Гейсом Кэмпбеллом. Между ними сразу вспыхнула искра, поэтому они начинают строить отношения. Появление Гейса кардинально изменило жизнь Солен, которая почему-то теперь сомневается в уместности этого романа.

"Мысль о тебе": смотрите трейлер онлайн

2024 год полон громких премьер, среди которых множество романтических фильмов. Выбирайте ленту из перечня и наслаждайтесь просмотром в приятной компании любимого человека.