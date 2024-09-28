3 романтических фильма, которые захочется посмотреть с любимым человеком

Провести незабываемый вечер с любимым человеком можно за просмотром романтического фильма. Такие киноленты всегда приятно поражают своей историей и эмоциональным наполнением.

Кино 24 подготовил подборку романтических фильмов, которые стоит посмотреть со второй половинкой. Эти ленты вас приятно удивят сюжетными поворотами и бурной любовью героев.

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"Пурпурные сердца"

Кэсси Салазар всегда мечтала стать певицей, потому что умеет хорошо писать тексты песен и исполнять их вживую. Однако девушке приходится работать в ночном клубе, чтобы обеспечить себе лечение сахарного диабета. Кэсси предлагает своему другу Фрэнку заключить брак – тогда ему повысят зарплату, а она получит медицинское страхование. Мужчина отказывается от этой идеи, но в то же время его знакомый, по имени Люк, соглашается помочь Кэсси. Теперь пара будет изображать из себя партнеров, чтобы получить желаемое. Впрочем, Люк и Кэсси еще не знают, чем этот план завершится.

"Пурпурные сердца": смотрите трейлер онлайн

"Покинь, если любишь"

История рассказывает о Лили Блум, которая с детства видела домашнее насилие в своей семье. Девушка хочет кардинально изменить жизнь, поэтому отправляется в Бостон, где впоследствии знакомится с нейрохирургом Райлом. Пара начинает встречаться, но что-то героиню в нем настораживает. Оказывается, Райл начал напоминать Лили ее сурового отца, из-за чего девушке придется сделать важный выбор – остаться в несчастливых отношениях или наконец выбрать себя.

"Брось, если любишь": смотрите трейлер онлайн

"Мысль о тебе"

В центре сюжета – 39-летняя мать-одиночка Солен. Ее бросил муж, поэтому женщина самостоятельно воспитывает дочь. После очередной ссоры с экс-возлюбленным, который не хочет пойти на фестиваль вместе с ребенком, Солен едет на событие в одиночку. Прибыв на место, героиня начинает скучать среди подростков, как вдруг она знакомится с 24-летним артистом-звездой – Гейсом Кэмпбеллом. Между ними сразу вспыхнула искра, поэтому они начинают встречаться. Появление Гейса кардинально изменило жизнь Солен, которая почему-то сомневается в уместности этих отношений.

"Мысль о тебе": смотрите трейлер онлайн

Всегда приятно отдохнуть от повседневных дел и провести незабываемый вечер со своим партнером. Совместный просмотр романтического фильма – лучший вариант завершения дня.