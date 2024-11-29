24 канал подготовил подборку романтических лент, которые стоит посмотреть вместе с любимым человеком. Эти фильмы рассказывают о прекрасных и нежных чувствах, поэтому подарят незабываемые эмоции и хорошо дополнят ваш вечер.

Интересно 4 эротические фильмы, которые разожгут настоящую страсть между партнерами

"Химические сердца" (2020)

17-летний Генри Пейдж проводит все свободное время за прочтением книг. Его не интересуют шумные вечеринки, потому что он мечтает стать писателем, поэтому работает над выпусками школьной газеты. Главный герой – очень романтичный, поэтому неоднократно представлял свою будущую девушку. Однако он никогда не имел близких отношений с девушками. Однажды в школе появляется новенькая, по имени Грейс. Девушка сразу привлекла внимание Генри. Герои начинают строить дружеские отношения, которые впоследствии превращаются в романтические. Теперь жизнь пары больше не будет такой, как раньше.

"Химические сердца": смотрите трейлер онлайн

"Из моего окна" (2022)

Ракель еще с детства всегда была послушной и делала все, что ей говорили родители. Она отлично училась, общалась с правильными людьми и не думала о парнях. В подростковом возрасте девушка не имеет вредных привычек и не дружит с плохой компанией. Впрочем, однажды Ракель замечает парня, который живет напротив ее дома, по имени Арес. Героиня сразу влюбляется, поэтому ежедневно выглядывает из окна, чтобы посмотреть на него. Однако девушка стесняется подойти и познакомиться с парнем. Как будут развиваться отношения героев и к чему это приведет?

"Из моего окна": смотрите трейлер онлайн

"Кто-то вроде тебя" (2024)

Молодой архитектор Доусон Гейдж узнает о смерти своей подруги Лондон Куинн. В отчаянии мужчина решает найти ее сестру-близняшку. Девушек разделили еще во время процедуры искусственного оплодотворения (ЭКО). Доусон находит нужную ему девушку, по имени Энди. Впрочем, он не ожидал, что сможет влюбиться на фоне горя и познать настоящее счастье.

"Кто-то вроде тебя": смотрите трейлер онлайн

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