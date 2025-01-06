Для праздничного настроения: 10 лучших рождественских эпизодов из любимых сериалов
Почти каждый сериал имеет рождественские или новогодние специальные эпизоды. Они дают возможность провести праздничное время с героями, которых мы полюбили и отдохнуть от постоянных драм и напряжения.
24 Канал собрал одни из лучших праздничных эпизодов из популярных сериалов. Это положительные и семейные серии, что однозначно поднимут настроение.
Смотрите также 12 сериалов на каждый месяц 2025, которые стоит увидеть каждому киноману
"Друзья"
Сезон 7, эпизод 10: The One with the Holiday Armadillo
Росс хочет объяснить сыну Бену, что такое Ханука. Тем временем Чендлер забирает внимание на себя, одевшись Санта Клаусом. Джои в свою очередь наряжается Суперменом. Квартиру Фиби уже отремонтировали, но она боится, что Рэйчел не захочет с ней жить.
"Медведь"
Сезон 2, эпизод 6: Fishes
События этой серии разворачиваются за 5 лет до основной хронологии сериала. Карми возвращается из Копенгагена, чтобы провести Рождество со своей семьей. В течение эпизода происходят различные семейные драмы.
"Теория большого взрыва"
Сезон 2, эпизод 11: The Bath Item Gift Hypothesis
В канун Рождества Шелдон размышляет над тем, что может подарить ему Пенни. Он ищет подарок, который мог бы быть подходящим.
Рождественские эпизоды / Кадр из сериала
"Южный парк"
Сезон 4, эпизод 17: A Very Crappy Christmas
Рождество уже всем надоело, поэтому в Южном парке никому не хочется его праздновать. Впрочем, друзья пытаются спасти радостный день. Кайл обращается к мистеру Хэнки, но он занят семейными трудностями.
"Сверхъестественное"
Сезон 3, эпизод 8: A Very Supernatural Christmas
В прекрасный рождественский день у братьев Винчестеров снова появляется работа. Им придется сразиться с давно забытыми языческими богами, которым люди поклонялись много лет назад. Однако Дин решительно готов отпраздновать последнее Рождество в жизни.
"Как я встретил вашу маму"
Сезон 2, эпизод 11: How Lily Stole Christmas
Лили случайно узнает о том, что во время ее разрыва с Маршаллом Тед назвал ее грубым словом. Девушка решает отомстить и забрать все рождественские украшения из квартиры Теда и Маршала. Теперь главному герою нужно спасти Рождество.
Рождественские эпизоды / Кадр из сериала
"Доктор Кто"
Специальный эпизод: A Christmas Carol
Космический лайнер с тысячами людей на борту разбивается и попадает в странное пространство. Путешественник во времени, по имени Доктор, приземляется на одну из планет и встречает человека, который способен помочь лайнеру, но отказывается это делать. Этот эпизод вдохновлен повестью "Рождественская песнь".
"Офис"
Сезон 2, эпизод 10: Christmas Party
Рождественская вечеринка в офисе превращается в катастрофу. когда Майкл решает дать всем работникам возможность воровать подарки тайного Санты друг у друга. Пока Майкл ищет себе лучший подарок, другие пытаются выиграть iPod, который тот купил для Райана.
Рождественские эпизоды / Кадр из сериала
"Симпсоны"
Сезон 1, эпизод 1: Simpsons Roasting on an Open Fire
Симпсоны празднуют Рождество по-своему. Но скупой начальник Гомера объявляет, что работникам не видать рождественской премии. Гомер не знает, как признаться семье, что у него совсем нет котов на праздники, а потому идет на крайности.
"Доктор Хаус"
Сезон 5, эпизод 11: Joy to the World
Хаус и его команда занимаются сложным случаем девочки, которой стало плохо во время Рождественской программы в школе. Врач вручает пациенту неожиданный праздничный подарок.