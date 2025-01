Для святкового настрою: 10 найкращих різдвяних епізодів з улюблених серіалів

Майже кожен серіал має різдвяні чи новорічні спеціальні епізоди. Вони дають можливість провести святковий час з героями, яких ми полюбили та перепочити від постійних драм і напруги.

24 Канал зібрав одні з найкращих святкових епізодів з популярних серіалів. Це позитивні та сімейні серії, що однозначно підіймуть настрій.

"Друзі"

Сезон 7, епізод 10: The One with the Holiday Armadillo

Росс хоче пояснити синові Бену, що таке Ханука. Тим часом Чендлер забирає увагу на себе, одягнувшись Санта Клаусом. Джої своєю чергою наряджається Суперменом. Квартиру Фібі вже відремонтували, але вона боїться, що Рейчел не захоче з нею жити.

"Ведмідь"

Сезон 2, епізод 6: Fishes

Події цієї серії розгортаються за 5 років до основної хронології серіалу. Кармі повертається з Копенгагена, щоб провести Різдво зі своєю родиною. Упродовж епізоду відбуваються різноманітні сімейні драми.

"Теорія великого вибуху"

Сезон 2, епізод 11: The Bath Item Gift Hypothesis

У переддень Різдва Шелдон міркує над тим, що може подарувати йому Пенні. Він шукає подарунок, який міг би бути відповідним.



"Південний парк"

Сезон 4, епізод 17: A Very Crappy Christmas

Різдво вже всім набридло, тому в Південному парку нікому не хочеться його святкувати. Утім, друзі намагаються врятувати радісний день. Кайл звертається до містера Генкі, але він зайнятий сімейними труднощами.

"Надприродне"

Сезон 3, епізод 8: A Very Supernatural Christmas

У прекрасний різдвяний день у братів Вінчестерів знову з'являється робота. Їм доведеться битися з давно забутими язичницькими богами, яким люди поклонялися багато років тому. Однак Дін рішуче готовий відсвяткувати останнє Різдво в житті.

"Як я зустрів вашу маму"

Сезон 2, епізод 11: How Lily Stole Christmas

Лілі випадково дізнається про те, що під час її розриву з Маршаллом Тед назвав її грубим словом. Дівчина вирішує помститися та забрати всі різдвяні прикраси з квартири Теда й Маршала. Тепер головному герою треба врятувати Різдво.



"Доктор Хто"

Спеціальний епізод: A Christmas Carol

Космічний лайнер з тисячами людей на борту розбивається та потрапляє у дивний простір. Мандрівник у часі, на ім'я Доктор, приземляється на одну з планет та зустрічає людину, яка здатна допомогти лайнеру, але відмовляється це робити. Цей епізод натхненний повістю "Різдвяна пісня".

"Офіс"

Сезон 2, епізод 10: Christmas Party

Різдвяна вечірка в офісі перетворюється на катастрофу. коли Майкл вирішує дати всім працівникам можливість красти подарунки таємного Санти одне в одного. Поки Майкл шукає собі кращий подарунок, інші намагаються виграти iPod, який той купив для Раяна.



"Сімпсони"

Сезон 1, епізод 1: Simpsons Roasting on an Open Fire

Сімпсони святкують Різдво по-своєму. Але скупий начальник Гомера оголошує, що працівникам не бачити різдвяної премії. Гомер не знає, як зізнатися сім'ї, що в нього зовсім не має котів на свята, а тому йде на крайнощі.

"Доктор Хаус"

Сезон 5, епізод 11: Joy to the World

Хаус та його команда займаються складним випадком дівчинки, якій стало погано під час Різдвяної програми у школі. Лікар вручає пацієнту несподіваний святковий подарунок.