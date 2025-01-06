Ми вирішили допомогти вам у цьому завданні й зібрали для вас добірку з 12 серіалів на кожен місяць 2025 року. Ці проєкти відзначаються неповторним сюжетом, талановитими акторами, тож вони неодмінно потраплять до списку ваших улюблених.

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"Про що пліткують зорі"

За сюжетом ці герої з різних світів, з різними життєвими шляхами та цілями. Астронавтка, професіонал своєї справи, звикла до суворих умов космосу. На іншому боці – космічний турист, людина, яка шукає емоцій і нових вражень, не готова до суворих реалій простору. Обставини змушують їх опинитися разом у космосі. Зіткнувшись з космічною безоднею, вони виявляють, що іноді навіть у найнебезпечніших і найбільш непередбачуваних ситуаціях можна знайти любов.

"Про що пліткують зорі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Локербі"

21 грудня 1988 року рейс 103 авіакомпанії ПанАм вибухнув над містом Локербі, Шотландія, всього через 38 хвилин після зльоту з Лондона. Ця трагедія забрала життя 259 пасажирів і членів екіпажу, а також 11 осіб на землі, коли уламки літака впали на житловий район. Для багатьох родин, які втратили близьких, цей день став невиправною раною.

"Локербі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Одним із таких людей став доктор Джим Свайр, який втратив свою 23-річну дочку Флору. Усі його надії та мрії про майбутнє обірвалися за лічені хвилини. Разом із дружиною Джейн він не змирився з цією трагедією і вирішив боротися за справедливість.

"Сумую за тобою"

За сюжетом детективка Кет Донован працює над розслідуванням, яке здалося б досить звичайним, якби не одна несподівана знахідка. Під час використання додатка для знайомств вона випадково натрапляє на профіль свого колишнього нареченого, який зник безвісти багато років тому. Ця зустріч через інтернет спонукає Кет до глибоких роздумів і врешті до прийняття рішення: вона має з'ясувати, що ж насправді сталося з її коханим.

"Сумую за тобою": дивіться онлайн трейлер серіалу

У 2025 році на кінематографічному горизонті з'явиться чимало нових стрічок, які варті вашої уваги. Серед цих серіалів ви знайдете різні жанри та формати, від захопливих трилерів і драм до комедій та документальних стрічок. Деякі з них уже можна переглянути, а деякі лише чекають своєї прем'єри:

"Декстер: Первородний гріх"

"Чорні голуби"

"Сенна"

"Кросс"

"Здібна"

"Дисклеймер"

"Суддя з пекла"

"Конкуренти"

"Погана мавпа"

Не вагайтеся – обирайте свого фаворита та розпочинайте перегляд уже сьогодні!