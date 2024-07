Критики назвали 5 лучших сериалов первой половины 2024 года: их стоит увидеть

Первая половина 2024 года принесла зрителям множество удивительных сериалов, которые уже успели завоевать сердца миллионов и получить высокую оценку критиков. От захватывающих драм до фантастических миров, каждый найдет что-то для себя.

Рассказываем о лучших сериалах, которые стоит увидеть, чтобы оставаться в курсе последних трендов. Прежде всего критики рекомендуют пересмотреть сериал "Олененок", который возглавил рейтинг.

"Олененок"

Сюжет разворачивается вокруг бармена и комика Донни. У него непростые отношения с девушкой и сложное психологическое состояние. Однажды в баре он встречает в баре женщину Марту и угощает ее чашкой кофе. Она же воспринимает этот жест как симпатию и начинает непрерывно преследовать парня.

"Олененок": смотрите трейлер онлайн

"Фантазмы"

Авторский абсурдистский сериал Хулио Торреса рассказывает о юноше, который теряет золотую серьгу в форме устрицы и отправляется на ее поиски. Эпизоды не связаны временем, пространством или логикой, а в шуточных виньетках появляются приглашенные звезды.

"Фантазмы": смотрите трейлер онлайн

"Сегун"

В центре сюжета исторического сериала – смелый английский моряк, который попал в кораблекрушение. У берегов феодальной Японии он встречается с лордом Торанагом, который враждует с соперниками. Он использует моряка и его звание, а к борьбе присоединяется таинственная леди Марико.

"Сегун": смотрите трейлер онлайн

"Реалити-шоу Джерода Кармайкла"

Документальный сериал рассказывает о комике Джероде Кармайкле. Он общается с родными, друзьями и незнакомцами и ищет ответы на философские жизненные темы – любовь, коммуникация, интим и многое другое.

"Реалити-шоу Джерода Кармайкла": смотрите трейлер онлайн

"Люди Икс '97"

Супергеройский мультсериал является продолжением сериала 1992 года и продолжается с того момента, где завершилась его история. Мутанты предстают перед новыми трудностями после того, как их покидает их лидер Профессор Икс.

"Люди Икс '97": смотрите трейлер онлайн

В десятку лучших сериалов также вошли такие: In Restless Dreams: The Music of Paul Simon, Boarders, Mr Bates vs the Post Office, The Sympathizer и Diarra From Detroit.