Критики назвали 5 найкращих серіалів першої половини 2024 року: їх варто побачити

Перша половина 2024 року принесла глядачам безліч дивовижних серіалів, які вже встигли завоювати серця мільйонів та отримати високу оцінку критиків. Від захопливих драм до фантастичних світів, кожен знайде щось для себе.

Розповідаємо про найкращі серіали, які варто побачити, аби залишатися в курсі останніх трендів. Насамперед критики рекомендують переглянути серіал "Оленя", який очолив рейтинг.

Цікаво 4 найкращі іспанські серіали, від яких неможливо буде відірватися

"Оленя"

Сюжет розгортається навколо бармена та коміка Донні. У нього непрості стосунки з дівчиною та складний психологічний стан. Одного разу у барі він зустрічає в барі жінку Марту та пригощає її горнятком кави. Вона ж сприймає цей жест як симпатію та починає безперервно переслідувати хлопця.

"Оленя": дивіться трейлер онлайн

"Фантазми"

Авторський абсурдистський серіал Хуліо Торреса розповідає про юнака, який губить золоту сережку у формі устриці та вирушає на її пошуки. Епізоди не пов'язані часом, простором чи логікою, а у жартівливих віньєтках з'являються запрошені зірки.

"Фантазми": дивіться трейлер онлайн

"Сьоґун"

У центрі сюжету історичного серіалу – сміливий англійський моряк, який потрапив у корабельну аварію. Біля берегів феодальної Японії він зустрічається з лордом Торанагом, який ворогує з суперниками. Він використовує моряка та його звання, а до боротьби доєднується таємнича леді Маріко.

"Сьоґун": дивіться трейлер онлайн

"Реаліті-шоу Джерода Кармайкла"

Документальний серіал розповідає про коміка Джерода Кармайкла. Він спілкується з рідними, друзями та незнайомцями й шукає відповіді на філософські життєві теми – кохання, комунікація, інтим та багато іншого.

"Реаліті-шоу Джерода Кармайкла": дивіться трейлер онлайн

"Люди Ікс '97"

Супергеройський мультсеріал є продовженням серіалу 1992 року та продовжується з того моменту, де завершилась його історія. Мутанти постають перед новими труднощами після того, як їх покидає їхній лідер Професор Ікс.

"Люди Ікс '97": дивіться трейлер онлайн

До десятки найкращих серіалів також увійшли такі: In Restless Dreams: The Music of Paul Simon, Boarders, Mr Bates vs the Post Office, The Sympathizer та Diarra From Detroit.