10 самых популярных сериалов на Netflix, которые заполонили сердца украинских зрителей

Стриминговая платформа Netflix обновила свой список самых популярных сериалов. Эти кинопроекты получили огромную популярность среди украинских зрителей.

В этом материале мы расскажем, какие сериалы попали в список лучших. Вы найдете в нем разнообразные истории, которые охватывают различные жанры, от увлекательных драм до комедий и триллеров, поэтому каждый сможет найти что-то на свой вкус.

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"Ночной агент" 2 сезон

По сюжету, Питер Смит – агент ФБР, который работает в подвале Белого дома, где он занимается монотонной работой, ожидая телефонных звонков, что никогда не поступают. Его жизнь внезапно меняется, когда он получает срочный звонок от Роуз, высокопоставленного чиновника правительства, которая обнаруживает заговор, угрожающий национальной безопасности. Вместе они отправляются на опасную миссию, чтобы раскрыть коррупцию, которая охватила высшие эшелоны власти.

"Ночной агент": смотрите онлайн трейлер 2 сезона

Однако на пути к правде им приходится столкнуться с многочисленными препятствиями: предательствами, подставами и смертельными опасностями. Их борьба становится не только борьбой за справедливость, но и за их собственные жизни в самом сердце политической системы США – Белом доме.

"Шантаж" 2 сезон

Во втором сезоне события продолжаются после потрясающего финала первого сезона, когда Оуэн оказывается в смертельно опасной миссии в Южной Корее. Сезон сосредоточен на его усилиях раскрыть потенциальную угрозу внутри ЦРУ, а также на попытках справиться с последствиями предыдущих событий. Одной из главных тем становится судьба Макс Меладзе, которая была тяжело ранена в финале первого сезона, и Оуэн пытается разобраться с ее состоянием и их взаимоотношениями.

"Шантаж": смотрите онлайн трейлер 2 сезона

"Ночной агент" 1 сезон

По сюжету, агент ФБР, ответственный за линию экстренной связи, принимает обычный звонок, который мгновенно меняет его жизнь. Этот звонок оказывается не просто очередным случайным сообщением, а входом в смертельно опасный заговор, который угрожает национальной безопасности США. В ходе расследования агент обнаруживает, что в середине Белого дома есть предатель, чьи действия могут привести к катастрофическим последствиям.

"Ночной агент": смотрите онлайн трейлер сериала

В десятку самых популярных сериалов также попали такие ленты:

"Первобытная Америка"

"Игра в кальмара" 2 сезон

"Шантаж 1 сезон"

"Болельщик"

"Скучаю по тебе"

"Игра в кальмара" 1 сезон

"Целую, Китти" 2 сезон

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