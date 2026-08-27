Акулы бизнеса: 4 лучших сериала о циничной борьбе за деньги, власть и предательстве близких

Мир больших денег и безграничной власти не прощает сентиментальности, а дружба и родственные узы здесь часто превращаются в разменную монету. Герои некоторых увлекательных сериалов с легкостью переступают моральные границы и безжалостно уничтожают любого на своем пути к вершинам успеха.

24 Канал подготовил подборку лучших фильмов о жестоком мире большого бизнеса, где подставляют даже самых близких друзей.

"Наследники"

Рейтинг IMDb – 8,8

История разворачивается вокруг влиятельной семьи Роев, которая контролирует гигантский международный медиаконгломерат Waystar RoyCo. Когда властный патриарх Логан Рой объявляет о возможном уходе из дела, между его детьми разгорается безжалостная война за наследство и контроль над компанией. Каждый из наследников манипулирует, предает родных и готов пойти на самые грязные уловки, лишь бы доказать свое превосходство и занять кресло руководителя.

"Наследники": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: Обозреватели на Rotten Tomatoes называют сериал безупречным шедевром современной телевизионной драмы. Они отмечают блестящую актерскую игру и феноменальный сатирический сценарий.

"Миллиарды"

Рейтинг IMDb – 8,3

Сюжет разворачивается вокруг ожесточенного противостояния гениального, но беспринципного короля хедж-фондов Бобби Аксельрода и принципиального федерального прокурора Чака Родса. Они используют власть, финансовые махинации, инсайдерскую информацию и подкуп, превращая Уолл-стрит в арену для личной мести. Герои легко жертвуют репутацией партнеров и даже спокойствием собственных семей, чтобы достичь желаемого.

"Миллиарды": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: Рецензенты на Rotten Tomatoes отмечают стремительный темп повествования, яркие диалоги и высокую напряженность психологического противостояния между главными персонажами. Обозреватель The Guardian подчеркнул, что сериал виртуозно балансирует на грани интеллектуальной финансовой драмы и увлекательного триллера и разоблачает последствия моральной деградации элиты.

"Индустрия"

Рейтинг IMDb – 7,5

Группа амбициозных молодых выпускников престижных университетов устраивается на стажировку в элитный инвестиционный банк в Лондоне. Вакансий в штате хватит лишь для нескольких избранных, поэтому вчерашние друзья и соседи по комнате быстро превращаются в ярых соперников. Чтобы закрепиться в жестоком мире трейдинга, молодые специалисты работают на пределе человеческих возможностей, нарушают закон и хладнокровно подставляют коллег.

"Индустрия": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes сериал получил высокие оценки за реалистичное отражение современной корпоративной культуры. Обозреватели The Hollywood Reporter отметили смелую режиссуру и убедительную игру актеров.

"Выбывшая"

Рейтинг IMDb – 7,5

Сериал рассказывает о головокружительном взлете и громком фиаско основательницы биотехнологического стартапа Theranos Элизабет Холмс. Одержимая идеей стать новым Стивом Джобсом и изменить сферу медицины, героиня строит многомиллиардную корпорацию на откровенной лжи и фальсификациях. Она манипулирует высокопоставленными чиновниками, обманывает инвесторов и безжалостно уволил и преследует близких друзей, которые пытаются раскрыть миру правду.

"Выбывшая": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes проект получил положительные отзывы за глубину раскрытия образа противоречивой авантюристки. Кинокритики журнала Rolling Stone назвали игру Аманды Сейфрид триумфальной, отметив, что сериалу удалось превратить скандальную хронику в увлекательную драму о слепых амбициях.

Если же вам по душе остросюжетные драмы с сильными героинями, обратите внимание на нашу подборку напряженных сериалов о женской мести, от которых невозможно оторваться.