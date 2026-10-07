Не только "Одни из нас": 3 захватывающих сериала о выживании после глобальных катастроф

Постапокалиптический жанр мастерски играет на самых глубоких страхах зрителей, ведь он показывает хрупкость современной цивилизации. Когда привычный порядок рушится из-за смертоносных вирусов, ядерного оружия или экологических бедствий, герои оказываются перед экстремальным выбором.

24 Канал собрал самые увлекательные сериалы о выживании человечества, которые держат в напряжении с первой до последней минуты.

"Одни из нас"

Рейтинг IMDb: 8,4

Глобальная пандемия мутировавшего грибка стремительно уничтожает человечество, превращая инфицированных в кровожадных чудовищ. Закаленный контрабандист Джоэл получает задание провести девочку-подростка Элли через разрушенную Америку к секретной лаборатории повстанцев. У девочки есть врожденный иммунитет, поэтому ее кровь может стать ключом к созданию спасительной вакцины. Это опасное путешествие заставляет героев постоянно рисковать жизнью и учиться доверять друг другу.

"Одни из нас": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную химию между Педро Паскалем и Беллой Рамзи, а также глубокое эмоциональное развитие персонажей. В то же время киноэксперты критикуют создателей за недостаточное количество экшн-сцен с инфицированными во второй половине сезона, что делает повествование несколько медленным.

"Фоллаут"

Рейтинг IMDb: 8,3

После сокрушительной ядерной войны часть состоятельных американцев укрывается в комфортабельных подземных убежищах. В то же время остальные пытаются выжить в радиоактивной пустоши. Наивная девушка Люси вынуждена покинуть безопасный бункер и отправиться на поверхность, чтобы спасти своего отца. Она мгновенно сталкивается с жестокой реальностью, где господствуют мутанты, религиозные фанатики и безжалостные наемники.

"Фоллаут": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают идеальное перенесение атмосферы культовой видеоигры на экран и яркий визуальный стиль. В то же время киноэксперты критикуют проект за быстрый темп повествования в последних эпизодах и поверхностное раскрытие мотивов некоторых второстепенных персонажей.

"Станция одиннадцать"

Рейтинг IMDb: 7,5

Смертоносный вирус гриппа за считанные дни уничтожает современную цивилизацию и оставляет в живых лишь небольшую группу людей. Спустя 20 лет после катастрофы странствующая театральная труппа путешествует по поселениям выживших, ставя пьесы Шекспира ради сохранения культуры и человечности. Актеры сталкиваются с опасным культом, который серьезно угрожает их мирному существованию.

"Станция одиннадцать": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают поэтическую атмосферу, великолепное музыкальное сопровождение и нестандартный взгляд на постапокалипсис. В то же время киноэксперты критикуют картину за сложную нелинейную структуру повествования.

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