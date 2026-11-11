Джеймс Бонд может позавидовать: 5 шпионских боевиков с непредсказуемыми сюжетами

Фильм "Агенты А.Н.К.Л." / Фото с сайта imdb
Если после "Казино Рояль" вам захотелось немедленно купить дорогой костюм, заказать мартини и начать подозревать всех вокруг в шпионаже, эта подборка именно для вас. Правда, спасать мир не придется – достаточно устроиться перед экраном и приготовиться к нескольким часам адреналина.
24 Канал собрал пять шпионских триллеров, которые понравятся поклонникам Джеймса Бонда. Здесь есть опасные миссии, двойные агенты, предательства, жестокие драки и герои, которым даже самые серьезные проблемы не мешают выглядеть безупречно.
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"Агенты А.Н.К.Л.", 2015
Жанр: шпионский боевик, комедия, приключения
IMDb: 7,2
Холодная война, стильные костюмы и двое агентов, которые скорее перестреляли бы друг друга, чем работали вместе. Агент ЦРУ Наполеон Соло и оперативник КГБ Илья Курякин вынуждены объединиться, чтобы остановить международную преступную организацию, планирующую применить ядерное оружие.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 68% положительных рецензий. Обозреватели отмечают харизматичных актеров, юмор и стильные экшн-сцены, хотя сам сюжет считают довольно предсказуемым.
"Агенты А.Н.К.Л.": смотреть трейлер
"Ультиматум Борна", 2007
Жанр: шпионский боевик, триллер
IMDb: 8,0
Джейсон Борн продолжает искать правду о своем прошлом, пока за ним охотятся спецслужбы. Ему придется путешествовать по миру, убегать от наемных убийц и постепенно раскрывать тайны секретной программы ЦРУ.
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Что говорят критики: Rotten Tomatoes оценивает картину в 92%. Критики особенно хвалят напряженный темп, игру Мэтта Деймона и мастерски поставленные экшн-сцены. Фильм называют одним из лучших во франшизе.
"Ультиматум Борна": смотреть трейлер
"Атомная блондинка", 2017
Жанр: шпионский триллер, боевик
IMDb: 6,7
Берлин накануне падения стены. Агентка британской разведки Лоррейн Бротон получает задание найти секретный список двойных агентов. Однако очень быстро выясняется, что доверять здесь нельзя практически никому.
Что говорят критики: На Rotten Tomatoes фильм получил 79% положительных отзывов. Наибольший восторг вызвали зрелищные драки и игра Шарлиз Терон. В то же время некоторые рецензенты считают шпионскую интригу запутанной, а сюжет менее убедительным, чем экшн.
"Атомная блондинка": смотреть трейлер
"Миссия невыполнима: Фол-аут", 2018
Жанр: шпионский боевик, приключенческий триллер
IMDb: 7,7
Из-за проваленной операции террористы получают шанс использовать похищенный плутоний для масштабных атак. Итан Гант вместе с командой должен предотвратить катастрофу, но ситуацию осложняют тайные мотивы союзников и опасные враги.
Что говорят критики: Фильм получил впечатляющие 98% на Rotten Tomatoes. Рецензенты высоко оценили зрелищные трюки, напряженный сюжет и постановку боевых сцен. Это одна из самых высоко оцененных частей франшизы.
"Миссия невыполнима: Фол-аут": смотреть трейлер
"Шпион, уходи!", 2011
Жанр: шпионская драма, детективный триллер
IMDb: 7,0
Британская разведка подозревает, что среди ее руководства работает советский агент. Опытному шпиону Джорджу Смайли поручают найти предателя, но каждая новая зацепка лишь усложняет расследование.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 84% положительных рецензий. Обозреватели отмечают атмосферу паранойи, сложный сюжет и сдержанную игру Гэри Олдмана. Однако картина требует внимательного просмотра: здесь лучше не отвлекаться на телефон.
"Шпион, уходи!": смотреть трейлер
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