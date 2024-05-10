3 высокорейтинговых триллера, которые держат в напряжении до последнего

Эмоция страха является одной из базовых, одной из первых, которую люди начали испытывать. Страх может парализовать, пугать или даже приносить удовольствие. И один из способов получить кайф от этого ощущения – это пересмотреть фильм в жанре триллера.

Мы собрали для вас список лучших фильмов, которые имеют высокие зрительские рейтинги. Среди них: "Невидимый гость", "Потерянная", "Тело". Смотрите трейлеры и читайте описания сюжетов на Кино 24.

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"Невидимый гость" (2016)

Рейтинг IMDb: 8.0

Молодой предприниматель Эдриан Дориа просыпается в закрытой комнате отеля рядом с трупом своей возлюбленной. Его обвиняют в убийстве, но он считает себя невиновным.

Он обращается за помощью к Вирджинии Гудмен, лучшего специалиста по проблемным делам в стране. В течение одной ночи консультантка и ее клиент будут работать, чтобы найти единственное правильное решение, которое позволит бизнесмену избежать тюрьмы.

"Невидимый гость": смотрите онлайн трейлер фильма

"Затерянная" (2014)

Рейтинг IMDb: 8.1

Эми и Ник казались идеальной парой внешне. Во время кризиса они покидают Манхэттен, где раньше жили, и переезжают в Миссури, город, который является родным для Ника. Прожив вместе уже пять лет, муж и жена готовятся отпраздновать годовщину своего брака, на которую приглашают родных и друзей.

Однако гостей ждет неожиданность – примерный муж сообщает, что Эми исчезла. На фоне толпы репортеров и полицейских, которые изучают этот случай, черное облако славы обвисает над мужем пропавшей женщины, а на него падает большое количество подозрений.

Все улики, оставленные на видном месте, свидетельствуют о том, что исчезновение не было просто случайным, а сопровождалось насилием. Ник пытается распутать узлы своей невиновности и установить правду, однако его усилия разбиваются о тайну и скелеты, которые находятся в шкафу самой пары.

"Затерянная": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тело" (2012)

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Рейтинг IMDb: 7.6

По сюжету однажды на дороге автомобиль сбивает человека, который в ужасе от чего-то или кого-то бежит. Оказывается, что это простой ночной сторож, который работал в морге неподалеку. У полиции возникают вопросы: что его так напугало, а также куда пропал труп, недавно поступивший в морг и находившийся в отсеке номер три.

"Тело": смотрите онлайн трейлер фильма

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